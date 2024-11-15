Dünya Palyatif Bakım günü etkinlikleri çerçevesinde Mudanya Devlet Hastanesinde düzenlenen programda hasta yakınları ile sağlık çalışanları bir araya geldi.

Düzenlenen programda hasta yakınlarımıza palyatif sorumlu hekimi, manevi destek birimi görevlisi detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Beslenme hemşireleri tarafından hasta yakınlarını bilgilendirici programın ardından Bursa Şehir Hastanesi Palyatif Birimi ekibiyle bilgi alışverişinde bulunuldu. Program bitiminde Palyatif Servisinde hastane yönetimi tarafından hasta ve hasta yakınları ziyareti gerçekleştirildi.

Palyatif nedir?

Palyatif bakım, "destekleyici bakım" olarak da tanımlanarak ciddi hastalığa sahip olanların ihtiyacına göre belirlenebilir. İleri yaşta kronik hastalığı olan bireyler palyatif bakıma ihtiyaç duyabilir. Palyatif bakım, hastanede, sağlık kuruluşların ya da bakım evlerinde uygulanabilir.