Mudanya Belediyesi Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nı tamamladı. Planlar, Nisan ayı belediye meclis toplantısında görüşülecek.

Mudanya Belediyesi Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nı tamamladı. Planlar, Nisan ayı belediye meclis toplantısında görüşülecek.

Mudanya Belediyesi 2019 yılında mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan- Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nı tamamladı. 722 hektarlık alanı kapsayan planların bir daha iptal edilmemek üzere hazırlandığını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Çağrışan- Göynüklü planlarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın ardından kanunlar ve kurum görüşleri çerçevesinde yeni bir plan yapmak üzere ihaleye çıktık. 11 Ağustos’ta sözleşmenin imzalandığı,240 gün sürede bitmesi ön görülen planları, proje müellifi firmanın ve belediyemizin teknik ekibinin öz verili çalışmaları sonucunda çok kısa bir süre içerisinde tamamladık. Plan, nisan ayında mecliste görüşülecek ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderilecek. Çağdaş bir yaşamın gereği sosyal donatı alanlarına getirilen fonksiyonların tamamı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun hazırlandı.Kamusal alanlar oluşturulurken, köy dokusu gözetildi. Yol açılamayacak eğimli alanlarda düzenlemeler yapılarak çözümler üretildi. Mudanyamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.