Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl asfaltı sil baştan yenilenen Mudanya’nın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerinden İpar Caddesi’nde yaya kaldırımları da daha estetik ve güvenli hale getiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl asfaltı sil baştan yenilenen Mudanya’nın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerinden İpar Caddesi’nde yaya kaldırımları da daha estetik ve güvenli hale getiriliyor.

Bursa’da hem kent merkezi hem de 17 ilçede mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Mudanya’da Yıldız Tepe’den BUDO iskelesine geliş istikameti olan Değirmendere Caddesi, Aslanbaba Caddesi, İpar Caddesi ve Deniz Caddesi’nin asfaltını sil baştan yenilemişti. Bu çalışma ile Mudanya caddeleri araç trafiği için daha konforlu hale gelirken, Büyükşehir Belediyesi şimdi de bu caddeleri yayalar için de güvenli hale getirmek için çalışma başlattı. İpar Caddesi’nde başlayan çalışma çerçevesinde belli bir yükseklik standardı bulunmayan yaya kaldırımları söküldü. Toplam 750 metreküp kazı, 750 metreküp dolgu ve 210 metreküp beton imalatının yapıldığı çalışma çerçevesinde 3 bin metrekare parke ve 2 bin metre bordür imalatı yapılacak.

Bu çalışma ile Bursa’nın denize açılan kapası olan Mudanya’nın ana caddeleri artık yayalar için de daha konforlu ve güvenli hale gelecek.