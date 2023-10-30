Mudanya Belediyesi’nin “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” projesi çerçevesinde Balabancık Mahallesi’nde 85 dönümlük arazide ekimi yapılan buğdaylardan 20 ton un elde edildi. Elde edilen buğday unu Zeytin Dalı Birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Mudanya Belediyesi’nin “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” projesi çerçevesinde belediyeye ait arazilere ekimi yapılan buğdaylar, un oldu. Mudanya Belediyesi, kırsal alanlarda belediye arazilerini üretime açarak, toplamda 308 bin metrekarelik alanda dönüşümlü olarak ayçiçeği ve buğday üretimi yapıyor. Elde edilen ürünler ayçiçek yağı ve buğday unu olarak Zeytin Dalı Birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaşıyor. Temmuz ayında yapılan hasat ile elde edilen buğdaylar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, una dönüştürüldü. Mudanya Belediyesi olarak ürettikleri zeytinyağı ve ayçiçek yağını yıl boyunca Zeytin Dalı birimi ile vatandaşın sofrasına taşıdıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hasattan çıkan samanı ilçemizdeki süt üreticisine vereceğiz. Onlardan da süt alıp yine ücretsiz olarak dağıtacağız” diye konuştu.