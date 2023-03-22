Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde gıda güvenliği denetimi yaptı.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, ekmek ve pide satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Gramaj ve hijyen kontrollerini yapan ekipler, kurallara uygun olmayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerince işlem yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Halkımız tarafından tüketimi yapılan ürünlerin sağlık ve hijyen şartlarına uyularak üretilip üretilmediğini kontrol altında tutuyoruz. Belediye zabıtamızın bu yöndeki denetimleri devam edecek” dedi.

İşletmelerin gerekli kurallara uymasını isteyen Türkyılmaz, kurallara uymayan işletmelere yasal çerçeveler içerisinde zabıta yönetmeliği ve 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddelerince cezai işlemler yapılacağını hatırlattı.