Mudanya Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ilçedeki okullara destek olmayı sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ilçedeki okullara destek olmayı sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere Zeytin Dalı Birimi koordinesinde kırtasiye malzemesi ve okul üniforması yardımı gerçekleştirdi. Mudanya’da bu yıl 916 öğrenciye okul üniforması desteği verirken, 156 aileden 173 öğrenciye de kırtasiye alımı yapıldı. Eğitimde fırsat eşitliğini yaratarak, öğrencilerin mutluluğu için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Öğrencilerimize ve okullarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ve okul üniforması hediye ediyoruz. Tüm öğrencilerimize, ailelerine ve değerli öğretmenlerimize eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.