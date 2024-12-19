Mudanya Belediyesi, sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması hedefiyle okullara temizlik malzemesi dağıtımı yaparken, ihtiyaç sahibi öğrencilere de kışlık mont ve bot hediye etti. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eğitime ve öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mudanya Belediyesi, ilçedeki okulların hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürerek önemli bir destek sağlarken, okul idareleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere de kışlık mont ve bot hediye edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Zeytin Dalı Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, okullardan gelen talepleri dikkate alarak 31 okula çamaşır suyu, tuvalet temizleyicisi, sıvı el sabunu ve temizlik malzemesi dağıtıldı. Ayrıca 23 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 379 mont ve 369 çift bot yardımı gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eğitime verdikleri desteğin süreceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın sağlığını en temel mesele olarak görüyoruz. Bu kapsamda okullarımıza temizlik malzemesi desteği sağlıyor, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de kış mevsiminin zorluklarından korunmaları için mont ve bot yardımı yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, temiz ve sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağlamak bizim için çok önemli. Mudanya Belediyesi olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Her zaman yanlarındayız.”