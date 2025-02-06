Mudanya Belediyesi, etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ve sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor. Ulaşım ekipleri yolları açık tutmak için 7/24 çalışırken, veteriner ekipleri ise doğada yaşayan hayvanlar için yem desteği sağlıyor.

Mudanya Belediyesi, mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları ve başlayan kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için yol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor. Mudanya Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, 2 tuzlama aracı, 2 kar küreme aracı, 1 greyder ve 3 kepçe ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarına başladı. 7/24 esasına göre kontrollerini sürdüren ekipler, İpekyayla, Çepni, Akköy, Mirzaoba ve Kaymakoba mahalleleri başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için sabahın erken saatlerinden itibaren görev yapıyor.

Mudanya Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında zorlanan doğada ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için beslenme çalışmaları yürütüyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, belediye tesislerinde üretilen yemler doğaya bırakılarak hayvanların aç kalmaması sağlanıyor.

Gelen şikayetler doğrultusunda sokaktaki hayvanları yasa çerçevesinde toplayan ekipler, aynı zamanda can dostların kış şartlarını sorunsuz atlatabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyor.