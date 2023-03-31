Bursa Mudanya Belediyesi ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık desteği çerçevesinde çocuklara özel oyun terapisi hizmetine başladı.

Mudanya Belediyesi, ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık desteği çerçevesinde oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel bir gelişimsel terapi şekli olan oyun terapisine başladı. Mudanya Belediyesi’ne bağlı M. Agah Bursalı Kreşi bünyesinde hazırlanan oyun terapisi odasında çocukların gerçek dünyada çözemedikleri duygu, düşünce ya da davranışları oyunla ele almalarına, kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine imkan sağlanıyor. Oyun terapisi ile kaygı ve korkular, davranış sorunları, kardeş kıskançlığı, sosyal içe kapanıklık, boşanma sonrası adaptasyon sorunları, okula başlamada uyum sorunları, uyku, yemek ve tuvalet problemleri, saldırganlık, ölüm, yas gibi konularda yardımcı olunuyor. Belediye olarak çocukların gelişimleri için hizmet üretmeye devam ettiklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Belediye olarak uzun zamandır vatandaşlarımıza ücretsiz olarak psikolojik destek veriyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın gelişimlerini de aksatmamak amacıyla oyun terapisi odası kurduk. Belediye psikoloğumuz Özge Öztürk çocuklarımıza destek oluyor, oyun terapisiyle çocuklar, iç ve dış dünyalarını doğal şekilde yansıtabiliyor, kendilerine güvenli bir alan oluşturuyorlar. Oyun terapisi, 2- 11 yaş aralığındaki gruplara uygulanabiliyor. Kreşimizde ise 0-6 yaş arası çocukların gelişim değerlendirilmesi yapılırken ailelerine bilgiler veriliyor. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlara her alanda sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.