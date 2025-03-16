Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin öncülüğünde yürütülen "Kadınlar İçin Güvenli Alan" uygulamasına Türkiye’den katılan ilk ve tek yerel yönetim olan Mudanya Belediyesi, "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı da kabul etmesiyle, öncü bir model haline geliyor. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütt, Mudanya Belediyesi’nin attığı adımları örnek uygulamalar olarak gösterdi.

Mudanya Belediyesi, Avrupa’da yerel yönetimlerde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önemli adımlar atan belediyeler arasında yer aldı. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin öncülüğünde yürütülen #SafePlace4Women" (Kadınlar İçin Güvenli Alan)uygulamasına Türkiye’den katılan ilk ve tek yerel yönetim olan Mudanya Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı da kabul ederek uygulamaya alınmasına karar vermişti.

Mudanya Belediyesi, 10-14 Mart tarihlerinde "Genç Seçilmiş Politikacılar Programı "kapsamında Brüksel’de düzenlenen buluşmada da öne çıktı. Programa, AB tarafından seçilen ve Türkiye’den tek davet edilen Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Avrupa’nın yerel yönetimlerinde kadın-erkek eşitliği, halkın yönetime katılımı, çevreci politikalar, yenilenebilir enerji ve yapay zekâ uygulamaları gibi konular üzerine gerçekleştirilen toplantılarda Mudanya’yı temsil etti. Güneş, program kapsamında Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütt ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Mudanya Belediyesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni iş birlikleri kurulmasının gündeme geldiği görüşmede Başkan Tütt, Mudanya’da hayata geçirilen çalışmaları takip ettiklerini belirterek, Mudanya’nın bu alandaki öncü adımlarını "çok değerli" bulduklarını ifade etti. Tütt, Mudanya’nın attığı adımları nedeniyle Mudanya halkını, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ı ve Mudanya Belediye Meclisi’ni kutladığını iletti.

Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mudanya’nın Avrupa’da örnek bir belediye olarak gösterilmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yerel yönetim olarak Avrupa’daki iyi uygulamaları Mudanya’ya taşımak ve Avrupa’daki platformlarda Mudanya’mızın öncü rolünü daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı" toplumun tüm kesimlerinin yerel ve bölgesel hizmetlerden eşit faydalanmalarını sağlamayı, "Kadınlar İçin Güvenli Alan" uygulaması ise kadınların güvenliğini sağlayan kamu politikalarını hayata geçirmeyi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına kesintisiz ve güvenli destek sağlamayı, eğitim ve mücadelede kararlılık göstermeyi kapsıyor.