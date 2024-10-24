Mudanya Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı, Ekim Ayı Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü. Toplantıda, 1 milyar 337 milyon 290 Bin Türk lirası olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Mudanya Belediye Meclisinin 2024 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, 23 Ekim Çarşamba günü MUDAŞ’ta gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın başkanlık ettiği toplantıda Mudanya Belediyesi’nin “2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı” görüşüldü. Toplantıda, 1 milyar 337 milyon 290 Bin Türk lirasıolarak belirlenen 2025 yılı gelir gider bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı mali bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç,“Önceliğimiz belediyemizin ve iştiraklerinin borçlarını ödemek ve faiz yükünden kurtulmaktır.İller Bankası’ndan gelen bütçede, yüzde 41 civarında kesinti yapıldı. Göreve başladığımızda kasamızda paramız yoktu. Şimdi paramız var. Bir hizmet aldığımız zaman başımız dik bir şekilde parasını ödeyebiliyoruz. İki kreş, soğuk hava deposu, dernekler yerleşkesi başta olmak üzere projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Halitpaşa Kapalı Pazar Yeri’ni Gençlik Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Kamulaştırma ve restorasyon projelerimiz var. Bütçemizi halka ve hizmetlere harcayacağız” dedi.

Meclis toplantısı boyunca kadın meclis üyeleri “Kadın, Çocuğa, Hayvana, Dokunma, Şiddete, Susma” yazılı dövizleri tutarak şiddeti protesto etti. Mecliste ayrıca Mudanya’ya güneş enerji santrali kurulması konusunda gerekli izinlerin alınmasına karar verildi.