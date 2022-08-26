Mudanya Mütarekesi 100. Yılı nedeniyle kurulan Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı Tirilye Sanat Evi’nde yapıldı.

Mudanya Mütarekesi 100. Yılı nedeniyle kurulan Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı Tirilye Sanat Evi’nde yapıldı.

Mudanya, 100 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi’ni bu yıl da adına yakışır bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Mudanya Mütarekesi’nin bu yıl gerçekleşecek kutlama programı öncesinde 100. Yıl Danışma Kurulu, Tirilye Sanat Evi’nde bir araya geldi. SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın başkanlığındaki kurulda Emekli Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, Emekli Büyükelçi, CHP İstanbul Milletvekili, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Emekli Tuğgeneral Ali Er, İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gazeteci Sedat Ergin ile Murat Yetkin, CHP Ankara Milletvekili, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Yazar Ayşe Kulin, Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün yer aldı.

“Mudanya’da her şey barış aşkına”

Toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya Ateşkes Antlaşması, barışı öngörüyordu, bu nedenle barışın sağlanabilmesi için yoğun çalışmalar içerisine girilmişti. O dönemde Mudanya’da atılan barış adımları, bugün ‘Barışın ve Kardeşliğin Başkenti’ sloganımızı güçlendiriyor. Mütareke görüşmelerine ev sahipliği yaparak Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir dönemecine tanıklık eden ve barışa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Mudanya’da aynı heyecan ve coşku her yıl 11 Ekim’de tekrarlanıyor. Mudanya’mızın Lozan’a giden yolda nasıl değerli bir mihenk taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Mudanya; Türkiye ve dünyada barış ve kardeşlikle anılmalıydı ki, şu anda bunu başarmış bulunuyoruz. Mudanya’mıza barışın ve kardeşliğin başkenti derken, bunu pekiştirmek için de tüm etkinliklerimizde kentimizle ilgili bu algıyı örmeye devam ediyoruz. 100 yıl önce Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında bu yıl adımıza yakışır bir kutlamaya imza atacak, Atamızı ve Mudanya’mızın fahri hemşerisi İsmet İnönü’yü anacak, Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da her şey ‘barış aşkına’ diyeceğiz” dedi.

Danışma Kurulu, toplantıda aldığı kararları yazılı olarak Mudanya Belediye Başkanlığı’na sunacak, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise alınan kararları belediye meclisinin bilgi ve onayına sunarak duyurusunu yapacak.