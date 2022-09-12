Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle bu yıl 4.’sünü düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı sona erdi. Mudanya Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı kitap fuarı, 62 yayınevi ile 47 akademisyen, gazeteci-yazarı Bursalı kitapseverlerle buluşturdu. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın kültür sanat hayatına katkıda bulunan yazarlara ve sanatçılara teşekkür etti.

Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle bu yıl 4.’sünü düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı sona erdi. Mudanya Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı kitap fuarı, 62 yayınevi ile 47 akademisyen, gazeteci-yazarı Bursalı kitapseverlerle buluşturdu. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın kültür sanat hayatına katkıda bulunan yazarlara ve sanatçılara teşekkür etti.

Mudanya 4. Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu, Müzisyen, Yazar ve Yönetmen Zülfü Livaneli oldu.3-11 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı, İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yazarlarla okurları buluşturan fuarda çocuklar için atölyelerin yanı sıra belgesel gösterimi ve konser de yer aldı. Yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve siyasetçiler çok sayıda söyleşi ile Bursalılarla bir araya geldi.Nebil Özgentürk, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Yunus Emre ve Doç. Dr. Didem Yılmaz, Hicabi Demirci, İsmet Ergin, Hasan S. Teoman, Yekta Kopan, MarioLevi, Barış İnce, Prof. Dr. Niyazi Kahveci ile Prof. Dr. A.KadirÇüçen, Erendiz Atasü, Doç. Dr. Ateş Uslu, Doç. Dr. Erol Ülkeer ve Doç. Dr. Doğan Çetinkaya,Selin Sayek Böke, Işık Öğütçü, Sinan Meydan, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Sibel Hürtaş, Türkan Elçi ve Eren Aysan, Nihal Ünver, Yıldırım Kaya, Nurcan Korkmaz,Aydemir Güler, Orhan Gökdemir, Meltem Ulu, Arlin Çiçekçi, Fuat Sevimay, Mehmet Fırat Pürselim, Nilay Özer, Yaşar Miraç, Haydar Ergülen, Altay Öktem, Enver Aysever, Serhat Halis, Barış Zeren ve Cangül Örnek, okurlarıyla söyleşti. Ebru Özyurt’un “Karanlıkta Uyananlar” belgeseli izlenime sunuldu. Bursalı sanatçı Ceren Toksöz ise fuar etkinlikleri çerçevesinde Mudanyalıları dünya müzikleriyle buluşturdu.

Mudanya 4. Kitap Fuarı, Şair - Yazar Ataol Behramoğlu ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın “Mütareke’nin 100. Yılında Yeni Yüzyıl İçin Barış Çağrısı” ile sona erdi. Başkan Türkyılmaz, Ataol Behramoğlu ile birlikte “Barış” şiirini okurken, fuarın finali İzmir Marşı ile yapıldı.