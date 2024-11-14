Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, suç ve suçlularla etkin mücadele edebilmek ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ve ilçedeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlara dolandırıcılık konusunda bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, uyarılarda bulundu.

Mucur Belediyesi de, belediyenin hoparlörlerden dolandırıcılıkla ilgili uyarıcı ve bilgilendirici anonslar yapıldı.