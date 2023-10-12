“Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı” temalı olağan il kongrelerinin 14 Ekim Cumartesi günü yapılacağını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, “Yerel seçimlerde genel başkanımız ne emir verirse o doğrultuda hareket edeceğiz. Tüm Samsun’u kazanmak istiyoruz. Bunun için çaba göstereceğiz” dedi.

MHP Samsun İl Kongresi öncesinde basın açıklamasında bulunan Başkan Burhan Mucur, “14 Ekim Cumartesi günü MHP Samsun İl Başkanlığı Olağan Kongresi’ni yapacağız. Büyük bir şölen havasında, birlik ve beraberlik içerisinde heyecanla kongremizi yapıp, 14. Kurultay hazırlıklarına başlayacağız. Kongremizin vatana millete hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. MHP’de güzel bir değişim var. Partimiz gençleşiyor. Hanımefendilerin sayısı artıyor. Kongre sonrası da çok ciddi katılımlar olacak. Mütevazi ve güzel bir çalışmamız var. Çalışmaların sahaya yansımasını da adım adım izleyeceğiz” diye konuştu.

“Tüm Samsun’u kazanmak istiyoruz”

Yerel seçimlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda çalışacaklarını ifade eden Mucur, “Aday adayı belirleme tarihleri yakında verilecek. Şu anda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Meclis üyeleri adaylığı çalışmaları da başladı. Birçok başvuru yapıldı. Yaş ortalaması, liyakat, vizyon, misyon ve temsil noktasında kaliteli insanları görevlendirmek istiyoruz. Çünkü 2008’de genel seçimleri yapılırken biz 5 yıl önceden altyapımızı sağlam bir şekilde kurmak istiyoruz. Kongre sonrası da direkt sahalara ineceğiz. Samsun’u karış karış gezeceğiz her kez ile temas kuracağız. Siyasette 1 yıl çok kısa bir süre. 6 ay gibi bir süre var. Ona göre program yapıyoruz. Yerel seçimlerde genel başkanımız ne emir verirse o doğrultuda hareket edeceğiz. Tüm Samsun’u kazanmak istiyoruz. Bunun için çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.