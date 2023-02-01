DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde mücavir alanlarının asfaltlanması için yapılan çalışmaları Vali Cevdet Atay inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde mücavir alanlarının asfaltlanması için yapılan çalışmaları Vali Cevdet Atay inceledi.

Gölyaka’da mücavir alanların asfaltlanması işi ile ilgili olarak Düzce İl özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Gölyaka’nın mücavir alanı içerisinde yer alan yollarda asfalt kaplama yapımına başlandı. Vali Cevdet Atay ve beraberinde ki heyette İl Özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen asfaltlama çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.