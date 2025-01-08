Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mücahit Doğan adına okulda yenilenen spor salonu törenle açıldı.

2019 yılında ani kalp durması ve beyne uzun süre oksijen gitmemesi nedeniyle 4 yıl yatağa bağımlı kalan ve 2022 yılında hayatını kaybeden Beden Öğretmeni Mücahit Doğan’ın (48) ismi, uzun yıllar Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığı Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki yenilenen spor salonuna verildi. Doğan, aynı zamanda Nazilli Belediyespor Basketbol Kulübü Baş Antrenörü olarak görev yapmaktaydı. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz yıl görev yapan eski okul Müdürü Mehmet Aytar’ın önceki yıl müjdesini verdiği projenin ardından gerekli başvurular yapılmıştı. Geçen yıl ikinci yarıyılda göreve gelen Okul Müdürü Faruk Al’ın çabalarıyla da proje tamamlanmıştı.

“Geleceğimiz olan gençler için hayırlı olmasını diliyorum”

Mücahit öğretmen için döktürülen lokma ikramından sonra spor salonunun açılışı Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü İhsan Çatma, Okul Müdürü Faruk Al ve Merhum öğretmen Mücahit Doğan’ın eşi Burcu Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Mücahit Doğan’ın eğitim camiasında bıraktığı değerli izlere dikkat çekerek: “Hanımefendiye ve okul müdürümüze bu ince ve çok zarif düşünce nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Merhum öğretmenimiz Mücahit Doğan, öğrencilerinin hem akademik hem de sportif başarılarına büyük katkılar sağlamış, iz bırakan bir eğitimciydi. Eğitime ve spora değer katmak amacıyla yenilenen bu spor salonunun, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlamasını bekliyorum. Onun anısını yaşatacak olan bu salonun geleceğimiz olan gençler için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Duygusal anlar yaşandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de yenilenen spor salonunun öğrencilere daha modern bir ortamda spor yapma imkânı sunacağını, çok değerli beden Eğitimi Öğretmeni Mücahit Doğan’ın adını taşıyan bu spor salonunda gençlerin hem spor yapacağını hem de onun hatırasını yaşatacağını ifade ederek bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Merhum öğretmen Mücahit Doğan’ın eşi Burcu Doğan da konuşmasında çok duygulandığını belirterek, “Eşimin isminin burada yaşatılıyor olması benim için çok anlamdı ve gurur verici. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Törenin ardından spor salonunda incelemelerde bulunulurken, öğrencilere yönelik düzenlenen küçük bir sportif gösteri ile açılış coşkusu arttı. Kaymakam Kan daha sonra okulu gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü.