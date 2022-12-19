Eskişehir’de yaşayan ve en büyük hayali jandarma olmak olan down sendromlu Mücahid Kırdaş’ın rüyası, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçek oldu.

Eskişehir’de yaşayan ve en büyük hayali jandarma olmak olan down sendromlu Mücahid Kırdaş’ın rüyası, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçek oldu.

Eskişehir’de yaşayan ve down sendromlu Mücahid Kırdaş’ın en büyük hayali jandarma olmaktı. Çevresine ve ailesine bunu sık sık dile getiren Kırdaş’ın isteği Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçek oldu. Bir günlüğüne jandarma olan Mücahid Kırdaş, İlçe Jandarma Komutanlığı’na ailesi eşliğinde teslim oldu. Kapıda komutanları tarafından karşılanan Kırdaş, Jandarma üniforması giydi. Ardından asker tıraşı olan Mücahid Kırdaş, bahçede jandarmaya ait birimleri ve araçları gezerek tanıdı. Daha sonra komutanlıkta görevli diğer arkadaşları ile komutanlarına tekmil veren Mücahid Kırdaş, Jandarma Trafik ekiplerine ait motosiklet ile tur attı. Son olarak araziyi komutanları ile gezen Mücahid Kırdaş, Atatürk Büstü’ne selam vererek bir günlük jandarma görevini yerine getirdi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, keyifli anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.