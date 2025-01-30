Türkiye'nin dört bir yanından mübadil torunları İzmir'de ağırlandı. Selanik Kayalar mübadili bir ailenin torunu olan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ocak 1923 mübadelesinin 102. yıldönümü dolayısıyla "Vatan'dan Vatan'a Yolculuk" programı düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'deki etkinlik mübadillerin o dönemde İzmir'e gemilerle gelişlerini canlandırmak amacıyla Konak'tan Urla'ya yapılan bir vapur yolculuğuyla başladı.

Yolculuk sırasında, o günlerin atmosferini yansıtmak için "Gülcemal" pankartı asıldı ve yolculara testilerle su dağıtıldı. Ayrıca, tok tutması amacıyla "Görle" adı verilen yağsız ve tuzsuz yiyecekler ikram edildi.

Urla'ya varıldığında, mübadil torunları gemiden tek tek inerek sağlık kontrolünden geçirildi. İsimleri ve geldikleri yerler kaydedilerek, o günlerde yaşanan süreç canlandırılmaya çalışıldı.

Etkinlik, mübadillerin İzmir'e ilk ayak bastığı yer olan Urla Karantina Adası Taaffuzhane'ye yapılan duygusal bir ziyaretle devam etti. Burada mübadil torunları, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan tarafından karşılandı.

Buca Belediye Başkanı Duman, etkinliğin önemini vurgulayarak, "Bir mübadil evladı olarak bu etkinliği düzenlemekten büyük onur duyuyorum. Selanik, Girit ve onlarca farklı Rumeli ilinden Anadolu'nun farklı illerine dağılan mübadillerin asil evlatları, sizi İzmir'de, Urla'da ve Buca'da yine sizin gibi bir mübadil evladı olarak misafir etmekten onur duyuyorum" dedi.

Duman, konuşmasında mübadillerin yaşadığı zorluklara da değinerek, "Deniz aşırı ülkelerden İzmir'e gelen yolcu gemileri bu liman açıklarında öncelikle uzun süreler bekletilirmiş, yani karantina gemide yapılırmış. Sonra 1867'de Fransızların teknik desteği ile bu Karantina Adası ilk kabul yeri olmuş. Bu ada, Büyük İskender'in yaptırdığı yolla ana karaya bağlanmış. Adanın etrafı sığ olduğu için gemilerin yanaşamaması, kaçak yolcu indirilmesi planlanmış. Öyle de yapılmış. Filikalarla taşınmış yolcular adaya. İşte biz mübadiller de deniz aşırı geldiğimiz için vatandan vatana gelsek de tifo, tifuz, veba ve koleraya karşı tedbir olmak üzere sağlık kontrolünden ve dezenfektenden geçmişiz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Mübadil torunları, bu anlamlı etkinlik sayesinde birbirleriyle tanışma ve dayanışma fırsatı buldu.

