Bodrum Belediyesinin destekleri ile Bodrum Sözlü Tarih Çalışmaları Grubunun hazırladığı, Mübadelenin 100. Yılında Göç Anıları söyleşisi düzenlendi.

Bodrum Belediyesinin destekleri ile Bodrum Sözlü Tarih Çalışmaları Grubunun hazırladığı, Mübadelenin 100. Yılında Göç Anıları söyleşisi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede gerçekleşen 27. Anılarla Bodrum Sohbetlerinde Yunanistan’dan Bodruma göç eden mübadillerin hayatları konu alındı. Bodrum Sözlü Tarih Çalışmaları Grubu Sorumlusu Nuran Yüksel, barış ve kardeşlik adına umutları çoğalttıklarının altını çizdiği konuşmasında, Türkiye -Yunanistan mübadelesi ile ilgili bilgiler verirken, bu değişimin büyük travmalara, sıkıntılara yol açtığını belirtti.

Duygu dolu anların yaşandığı Mübadelenin 100. Yılında Göç Anıları Söyleşisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir mübadil olduğunun altını çizen Başkan Aras, şunları söyledi:

"Biz, bugün mübadeleyi konuşurken, hem Cumhuriyet’imizin hem mübadelenin 100. yılı diyelim. Özellikle mübadiller Cumhuriyet’i kurdu diyebiliriz. Çünkü Atatürk de bir mübadildir. Önce Makedonya’dan daha sonra Selanik’ten Anadolu topraklarında biten serüven, bize Cumhuriyet’i hediye etmiştir" dedi.

Kendi atalarının da Mora Yarımadasından göç ettiğini söyleyen Başkan Aras, çocukluklarından beri Bodrum’da yaşadıkları bu kültürü ve kültür zenginliğini çok iyi tahlil ettiklerini belirtti. Girit ve adalardan Bodrum’a gelenlerden, Anadolu’dan gelen Yörük-Türkmen göçmenlerinden de bahseden Başkan Aras, mübadillerin önemli bir kültürel hazineyi yanlarında getirdiklerini ve iki kültürün karışımıyla inanılmaz bir zenginliğin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan söyleşide, mübadelede Yunanistan’dan tekneler ile Bodruma gelen ailelerin bulunduğu fotoğraf sergisi ve yine o yıllarda siyah beyaz çekilmiş, Şükrü ve Taylan Gürelin hazırladığı mübadeleyi anlatan kısa film gösterimi gerçekleşti.

İzlenen film gösteriminde duygu dolu anlar yaşayan Başkan Aras söyleşi sonunda, Burada İki Yaka Kültür Festivalini düzenliyoruz. Herodot Haftası ve Sempozyumunu başlattık. Akdeniz Edebiyat Günlerinde, Yunanistanın önceki başbakanlarından şimdiki Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgo Papandreu da bizleri ziyaret etti. Aynı şekilde Lerosta yapılan Barış Festivaline her zaman davetliyiz diyerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Söyleşi sonunda Başkan Arasa eski Bodrum fotoğrafı hediye edildi.