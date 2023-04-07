Bodrum Deniz Müzesi tarafından mübadelenin 100’üncü yılı dolayısıyla “Kültürel Hafızanın Hüzünlü Kayıkları” başlığında farklı etkinliklerin yer aldığı program tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonunda Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği iş birliğiyle gerçekleşen ve iki gün süren etkinliklerin açılış programı 5 Nisan Çarşamba günü Bodrum Ticaret Odası Konferans ve Sergi Salonu’nda başladı. Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ yöneticileri, mübadiller, mübadele ile Bodrum’a gelen ailelerin 2. ve 3. kuşak temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde birinci gün Eğitimci Dr. Meltem Ulu tarafından “Kültürel Hafıza Nedir, Toplumlar Geçmişi Nasıl Hatırlar, Toplumlar Neden ve Nasıl Unutur? Nostalji Nedir? Unutma Biçimleri,” konu başlıklarında seminer düzenlendi. İnteraktif olarak ilerleyen eğitimde fotoğraf okuma çalışmaları gerçekleştirilirken “kültürel hafıza” olgusu detaylı olarak incelendi.

Bodrum’a göç etmek zorunda kalan Giritlilerin korudukları mutfak kültürüyle ilgili, kayıt altına alınan reçeteleri ve kültürel incelemeyi içeren Bodrum Deniz Müzesi Yayınları arasında yer alarak müze yayınevinin 4. kitabı olan “Kumbahçe Sofraları, Zehra Denizaslanı’yla Girit Üstü Bodrum’un Denizci Yemek Kültürü” okuyucuyla buluştu. Kitabın yazarı Reyhan Bayındır Gönenç ve projeyi başlatan ve anlatıcı Zehra Denizaslanı tarafından konuyla ilgili söyleşi ve ardından gerçekleşen kitabın imza etkinliği büyük ilgi gördü. Müze Müdürü Selen Cambazoğlu ilerleyen tarihlerde yeni yayınları Kumbahçe Sofraları için ayrı bir kitap tanıtım etkinliği düzenleneceği haberinin müjdesini de verdi.

Ali Şengün ve Bodrum Deniz Müzesi arşivinden 30 fotoğraflık seçki, BODTO Sergi Salonu’nda 5-6 Nisan tarihlerinde 09.00-17.30 saatleri arasında izleyicisiyle buluştu. Hatırlar Mısın? adlı sergi, mübadelenin ayırdığı ve birleştirdiği hayatlara, mübadele döneminde ve sonrasında farklı dönemlere ait Bodrum ve mübadele fotoğraflarını içeriyor.

Öğrenciler programların devam etmesini istiyor

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile programa Bodrum’un çeşitli okullarından öğrenciler katılım gösterdi. Sergi hakkında bilgi alan ve eğitime katılan okul öğrencileri, böyle eğitimlerin devam etmesini talep ederek programa katılım göstermiş olduklarından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Girit usulü kara sübyeli pilav ikramının yapıldığı program, Timuçin Binder’in “Denizcilik ve Mübadele” sunumu, Yazar Hüseyin Yeter Şakar’ın “Meltemin Anatoli’ye Savurdukları”, “Dedem Kılavura İbrahim’in Girit’ten Göçü” kitapları hakkında konuşması ve imza etkinliği ile devam etti.

Etkinlikte Ali Şengün ve Bodrum Deniz Müzesi arşivinden hazırlanan “Hatırlar mısın?” fotoğraf sergisi açılırken etkinliklerin ikinci gününde “Kumbahçe Sofraları, Girit Üstü Bodrum’un Yemek Kültürü” kitabının yazarı Reyhan Bayındır Gönenç ve projeyi başlatan, anlatıcı Zehra Denizaslanı tarafından söyleşi gerçekleşti.

Yönetmenlerinin Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu; yapımcılarının ise Medya Ton ve Nurdan Tekeoğlu olduğu “Paramparça” adlı belgeselin, 6 Nisan Perşembe günü 18.30’da (BODTO) Konferans Salonu’nda gösterimi yapıldı. 3. kuşak bir mübadil olan Zehra Denizaslanı’nın hayatını anlatan Paramparça, izleyicileri tarafından çok beğenildi. İnteraktif eğitim seminerine katılım gösteren katılımcılar ise Bodrum Deniz Müzesinden katılım belgelerini alabilecek.