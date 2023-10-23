Kayserili Muaythai sporcular; cumhuriyetin 100. yılında çevre duyarlılığına dikkat çekmek için ağaç dikme etkinliğinde buluştu.

UNESCO’nun Geçici Miras Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nde buluşan Muaythai camiası önemli bir etkinliğe imza attı. Yöneticiler, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcuların katıldığı ağaç dikme etkinliği ile cumhuriyetin 100. yılında çevre duyarlılığına dikkat çekildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Federasyon Temsilcisi FatihKağan Ulu; “Kayseri Muaythai Ailesi olarak cumhuriyetimizin 100. yılında çevre duyarlılığına dikkat çekmek için Ağırnas Kasabasında Koramaz Vadisine yakın mesire alanına şehitlerimiz adına ağaçlar diktik. Ülkemizi güzelleştirmek, bereketli topraklar haline getirmek bizlerin elinde. İklim değişiklikleri, küresel ısınma gibi sorunlardan ülkemizi en az etkilenecek seviyeye getirmeliyiz. Gençlerimizin çevreye duyarlılığını artırmak için bu etkinliklere devam edeceğiz. Bize ağaç dikmenin önemi ve tekniğini en ince ayrıntısına kadar anlatan çevre dostu, duyarlı, vatan sevdalısı Mustafa Göçer hocamıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimize katkıda bulunan Halil Demir’e, kulüplerimize, antrenör, hakem ve enerji dolu sporcularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.