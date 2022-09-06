Kütahya’da yapılan Minik Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasına Adıyaman’dan katılan sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Kütahya’da yapılan Minik Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasına Adıyaman’dan katılan sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Adıyamanlı sporcular, Kütahya’da 26 - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Minik Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasında ettikleri başarıyı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.

Rakipleri karşısında önemli bir başarı elde ederek madalyaları toplayan sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, genç sporcularla ve antrenörlerle sohbet etti.

İl Müdürü Fikret Keleş, “Müsabakalara Adıyaman’dan 6, Besni’den 11, Gölbaşı’ndan 3 ve Kahta ilçesinden 3 toplam 23 sporcu ve 3 antrenör ile müsabakalara katılım sağlandık. Katıldıkları her müsabakadan madalya ile dönmeyi başaran sporcularımız Kütahya’dan 9 madalya ile dönmeyi başardı. Ben başta antrenörümüz olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.