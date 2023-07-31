Şehit Özel Harekatçı Enes Bediz Muaythai Şampiyonasına Nevşehir’den katılan Ceren Yüksel ve Enes Berkay Ceyhan ikincilik ve üçüncülük ödülüyle döndü.

Kayseri’de gerçekleştirilen Şehit Özel Harekâtçı Enes Bediz Muaythai Şampiyonasına Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, İl protokol üyeleri, Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’a, Muaythai Federasyon Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Muaythai Federasyon As Başkanı Doç. Dr. Özden Taşgın, Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, Şehit Özel Harekatçı Enes Bediz’in ailesi, arkadaşları ve sporcular katıldı. Nevşehir, Niğde ve Kayserili sporculardan oluşan Şehit Özel Harekâtçı Enes Bediz Muaythai Şampiyonasında yaklaşık 200 sporcunun katıldı. Şehit Özel Harekâtçı Enes Bediz Muaythai Şampiyonasında Nevşehir’den katılan Ceren Yüksel ve Enes Berkay Ceyhan ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandı.

Muaythai Federasyon As Başkanı Doç. Dr. Özden Taşğın yaptığı konuşmada; ”Şehitlerimizin adına yapılan bu tür faaliyetlerin Türk sporunun yerelden merkeze doğru büyük bir güçle gelişti. Başta turnuvaya adını veren Şehit Özel Harekâtçı Enes Bediz ve tüm şehitlerimize, geçmişimize rahmet diliyorum. Özellikle Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’a, Muaythai Federasyon Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ve ekibine, antrenörlerimize, sporcularımıza ve hakemlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.