Aksaray’da trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada muayenesiz araçla yakalanan sürücüye bin 500 lira ceza kesildi.

Aksaray’da rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine yurtlar bölgesinde seyreden 68 BK 367 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen B.A. isimli sürücüde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekipler şahsın kullandığı aracı plakadan sorguladı. Yapılan sorgulamada aracın muayenesi olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye işlem yapan trafik ekipleri, muayenesiz araç kullanmaktan bin 500 lira ceza kesti.