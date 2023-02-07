Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, Kahramanmaraş’a deprem yardımı gönderdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi, Kahramanmaraş’a deprem yardımı gönderdi.

Kahramanmaraş Göksun’da bulunan depremzedeler için bakliyat, kuru gıda, battaniye, hazır konserve, yiyecek ve ekmekten oluşan malzemeler yardım tırı hazırlandıktan sonra yola çıktı. MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, milletçe zor günlerde bir arada olmanın önemli olduğunu söyledi.

Öz, açıklamasında, "Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı sürecin milletimizin feraseti ve devletimizin gücüyle en kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Bugün komşu illerimizdeki acılı kardeşlerimize desteğini esirgemeyen kıymetli MÜSİAD Kırşehir üyelerimize ve bu yardıma katkı sunmak isteyen değerli vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

MÜSİAD üyesi iş insanları tarafından da yardım kampanyası sürdürülüyor.