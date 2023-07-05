Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yılar AK Parti’nin birçok kademesinde görev alan Muammer Sancar’ı AK Parti Kars İl Başkanı olarak atadı.

Daha önce AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Muammer Sancar’ı Milletvekili Adem Çalkın ve bir önceki dönem milletvekilleri Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç ‘ın da desteklediği öğrenildi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı’na Muammer Sancar’ın atanması il genelinde ve parti içerisinde memnuniyetle karşılandı. Ankara’da bulunan Sancar’ın Kars’a gelerek görevine başlayacağı bildirildi.