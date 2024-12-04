Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Organ Nakli ve Bağışı Farkındalık Panelli düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, “Organ nakli bizim için ülke olarak zayıf kaldığımız noktalardan bir tanesi. Canlı organ naklinde dünyada ön sıralarda olmamıza rağmen, kadavra naklinde maalesef alt sıralardayız. Bunu biraz arttırmamız gerekiyor. Bir gün bizimde böyle bir organa ihtiyacımız olabileceğini hiç unutmamamız gerekiyor. Böyle paneller ve seminerlerle organ ve doku naklinin önemini arttırmamız gerekiyor. Bu konuda sadece Türkiye’de değil, dünyada ön sıralarda yer alan Karaciğer Nakil Enstitümüzün çok aktif çalıştığını düşünüyorum. Bu ekipte yer alan hocalarımız bu panelde konuşmacı olarak yer aldılar. Tekrardan panelin düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Organ nakli, modern tıbbın insan sağlığına sunduğu en önemli hizmetlerden biri olduğunu ifade eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise, "İnsan yaşamına değer katma açısından büyük bir toplumsal sorumluluk alanı olması nedeniyle, organ bağışı konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz genelinde, organ bağışı oranları halen istenilen seviyelerde değildir. Yanlış inanışlar ve bilgi eksikliği, bu konuda ilerleme kaydedilmesinin önündeki en büyük engellerdir. Bu noktada, bilimsel ve toplumsal iş birliği ile hareket etmek, farkındalık oluşturmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir” ifadelerini kullandı

“Yıllık 300 civarı karaciğer nakli ilimizde yapılıyor”

Organ naklinin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, “İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü karaciğer nakli konusunda Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer almaktadır, 2011 yılında kurulan karaciğer nakil enstitüsü özellikle de 2016 yılında kendi müstakil binasında hizmet vermeye başladıktan sonra yıllık 300 civarı karaciğer nakli ilimizde bu merkezde yapılmaya başlanmıştır ve bu başarı, başta Sezai hocamız olmak üzere tüm hocalarımızın yoğun çalışmaları ve İnönü Üniversitesinin sürekli bu alana destek veren üst yönetimleri sayesinde mümkün olmuştur" dedi.

Sadece karaciğer nakli konusu değil diğer nakillerde de farkındalığı arttırmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bentli, “Bunun için bekleyen hasta sayılarını bilmek gerekir, Sağlık Bakanlığı’nın Ekim 2024 verilerine göre; ülkemizde 70 bin diyaliz hastası var, bunlardan 25 bin 246 hasta böbrek nakli, 2 bin 650 hasta karaciğer nakli ve bin 477 hasta kalp nakli bekliyor. Bu nedenle az önce de ifade ettiğim gibi farkındalığın arttırılmasına yönelik bu tür paneller ve birçok çalışmanın kesintisiz bir şekilde yapılması gerektiği bu rakamlara baktığımızda önemli bir toplumsal sorumluluğumuzdur. Bugün düzenlenen bu panelin, organ bağışıyla ilgili bilgi eksiklerini gidermeye, toplumsal algıyı güçlendirmeye ve bu önemli meseleye dair yeni bakış açıları kazandırmaya hizmet edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Sarıtaş da, “Organ Nakli ve Organ Bağışında Türkiye’nin Durumu” başlıklı sunumlarında, organ nakli ve bağışının tanımı, organ naklinde bulunabilecek kişilerin özellikleri, ülkemizde organ bağışının durumu, 2024 yılına ait organ nakli ve organ bekleyen hasta sayılarına yer verdi. “2024 yılında ülkemizdeki çeşitli sağlık kurumlarında 1879 hastanın beyin ölümü bildirilmiş, bunlardan sadece 333 hastanın ailesi beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının alınmasına izin vermiştir” ifadelerine yer veren Doç. Dr. Sarıtaş, “2024 yılı verilerine göre Ülkemizde 2735 canlı vericiden böbrek, 1381 canlı vericiden karaciğer alınmış ve nakledilmiştir. Görüldüğü gibi Ülkemizde en çok canlı vericili organ nakilleri yapılmaktadır. Kadavra verici yetenince bulunamadığı için bu durum uzun yıllardır Ülkemizde böyle devam etmiştir” diye konuştu