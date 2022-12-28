Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Alaadin Polat, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga atandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Alaadin Polat, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga atandı.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlham Erdem ve Prof. Dr. Orhan Gündüz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Serkan Deniz’in katılımıyla rektörlük makamında, görev teslim töreni düzenlendi. Törende görev süresi sona eren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy görevini Prof. Dr. Alaadin Polat’a; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi dekanlık görevlerini yürüten Prof. Dr. Mustafa Alican, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesindeki görevini Prof. Dr. Ersan Çiftçİ’ye, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesindeki görevini Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga’ya devretti.

Törende, Rektör Bentli görev süresi boyunca yürüttüğü hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ve Prof. Dr. Mustafa Alican’a teşekkür plaketlerini vererek, bayrağı devralan Prof. Dr. Alaadin Polat, Prof. Dr. Ersan Çiftçi ve Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga’ya yeni görevlerinde başarı diledi.