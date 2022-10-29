Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Cumhuriyetin 99. yılı nedeniyle konferans düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Cumhuriyetin 99. yılı nedeniyle konferans düzenlendi.

Battalgazi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli "29 Ekim, Cumhuriyetin ilanı ile taçlanan bir bayram günüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, yalnızca bir milletin varoluş mücadelesinin başarısı olmayıp aynı zamanda bu milletin asla esarete mahkûm olmayacağının göstergesidir” dedi. Rektör Bentli’nin konuşmasının ardından programa Tarih Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Özyürek tarafından "Türkiye’de Cumhuriyetin İlanına Giden Süreç" başlıklı konferansla devam edildi. Türk milletinin tarihin farklı dönemlerinde çok geniş coğrafyalarda devletler kurduğunu, köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu ve yönetsel anlamda Türk devletlerinin istişareye önem veren katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu kaydeden Özyürek, İstiklâl Harbi’nin kazanılmasından sonra yeni Türk Devleti’nin rejimi olarak Cumhuriyet’in tercih edilmesinin tarihi temelleri üzerinde durdu. Türk milletinin bağımsızlığa olan inancı, azmi, kararlılığı ve gayretleriyle Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlandığını belirterek, başta Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde alınan kararlar ile TBMM’nin açılması olmak üzere, Türk demokrasi tarihindeki gelişmelere değindi. Cumhuriyetin ilanı öncesi Türkiye’deki genel siyasi durum ve Cumhuriyetin ilan edilmesi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Özyürek ayrıca, Cumhuriyet rejiminin özelliklerine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerine de yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Özyürek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk İstiklâl Harbi’nin bütün kahramanlarını saygı ve şükranla anarak konuşmasını sonlandırdı.