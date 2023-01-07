Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, toplantıda yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, toplantıda yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Emrah Zayman ve Dr. Öğr. Üyesi Neşe Karakaş, hastanede görev yapan Tıp Fakültesi öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Kısa bir süre önce Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine başlayan Prof. Dr. Alaadin Polat’ın akademisyenlere yaptığı selamlama konuşmasının ardından, Rektör Bentli Üniversitenin stratejik hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın ikinci üniversitesi olarak kısa zamanda Tıp Fakültesi kurulmasının üniversiteye olduğu kadar, Malatya için de büyük bir kazanım olduğuna değinen Bentli, kısa vadeli stratejik hedefleri arasında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası kurulması için çalışmalara başladıklarını belirtti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir alanda kurulması planlanan Morfoloji Binasının, Tıp Fakültesinin fiziki eksikliklerini ortadan kaldıracağına dikkat çeken Bentli, öğretim elemanları ve öğrencilerin eğitim gereksinimlerini fazlasıyla karşılayacak teçhizatları, derslikleri ve laboratuvarları ile modern bir eğitim binası kazandıracaklarını, binanın tamamlanmasıyla birlikte tıp eğitiminde kaliteyi arttırmalarının yanı sıra öğrenci kapasitesini de arttıracaklarının altını çizdi.

Tıp Fakültesi’nin yeni kurulmuş olmasına rağmen güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu ifade eden Bentli, özellikle çocuk kalp damar cerrahisine yönelik atılacak adımlarla, Malatya’nın yanı sıra bölgenin bu alanda çalışma yapan, önemli tıp merkezlerinden biri haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantı, üniversite yönetiminin, hastanede görev yapan Tıp Fakültesi akademisyenlerinin talep, görüş ve önerilerini dinlemesi ve fikir alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.