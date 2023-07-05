Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) yeni başkan Hakan Sefa Çakır oldu.

Mevcut başkan Ayhan Kızıltan’ın seçilmiş olduğu şirketteki yetkisinin sona ermesi sonrasında 1. yedek üye olan Abdulkadir Orğun, yönetim kurulu üyeliği görevine geldi. 11 kişiden oluşan yönetim kurulu, yaptığı toplantıda boşalan başkanlık için tek aday olan Hakan Sefa Çakır üzerinde uzlaşı sağladı. Üyelerin tamamının oyunu alarak seçilen Çakır, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2026 yılında gerçekleşecek seçimlerine kadar görev yapacak olan yönetim kuruluna başkanlık edecek.

MTSO Yönetim Kurulunda Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar başkan yardımcısı, Alpay Seyhan yönetim kurulu sayman üyesi, Murat Aktoğ, Gökben Gökbulut, Yılmaz Özdemir, Zeynel Aydemir, İdris Üstemel, İstiklal Koçyiğit ve Abdulkadir Orğun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.



“Birleşerek başaracağız”

Yönetim Kurulu Başkanının belirlenmesi sonrasında yeni başkan Hakan Sefa Çakır, görevi Ayhan Kızıltan’dan devraldı. Devir teslim sırasında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çakır şunları söyledi: “137 yıllık tarihimizden aldığımız sorumlulukla MTSO yönetim kurulu olarak birlik ve beraberlik ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz. MTSO’nun ayrışmanın değil, birleşmenin ve dayanışmanın adresi olduğunu gösteren tüm yönetim kurulu üyelerimize, bu beklentiyi taşıyan ve destek veren tüm meclis ve meslek komitesi üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Meclisimizle, meslek komitelerimizle ve tüm kent dinamikleri ile el ele vererek çalışacağız, tek yürek olarak hareket edeceğiz, birleşerek başarılı olacağız. Bugünden sonra MTSO gerçek gündemine dönmüştür. Bekleyen projelerimiz var. Mersin iş dünyasının, tüm üyelerimizin beklediği projeler var. İlk işimiz bu birlikteliği sağlamak ve göstermekti. MTSO yönetimi tüm yapay ayrışmaları elinin tersiyle kenara itmiştir. Mersin bunu bekliyordu. Tek yürek bir MTSO’nun neler yapabileceğini göreceksiniz" dedi.