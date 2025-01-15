MTOSB'de savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet teşviklerinin ve projelendirmelerin anlatıldığı toplantıda konuşan Başkan Tekli, "Devletimiz sanayicilerimize ciddi imkanlar sunuyor. Özellikle son yıllarda savunma sanayi alanında devletimizin ciddi destekleri oluyor. Bu desteklerle birlikte sanayicilerimiz çıta atlayabilir, sektörde söz sahibi hale gelebilirler. Ar-Ge konusunda kent olarak geç kaldık, fakat bundan sonraki aşamalarda firmalarımızın Ar-Ge’lerini nasıl geliştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yapacağız. MTOSB'de savunma sanayinde yükseliş grafiği çizen, büyüyen firmalarımız var. Bu tür toplantılarla onların da tecrübelerinden yararlanıyoruz. Biz de Mersin Model Fabrika olarak sanayicilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. Fabrikamızın misyonu gün geçtikçe büyüyor" diye konuştu.

Sanayicilerin savunma sanayi sektörü için büyük bir heyecan taşıdıklarını vurgulayan Tekli, "Konsorsiyum oluşturup, çok ciddi bir savunma sanayi ürünü geliştirmek isteyen sanayicilerimiz var. Bu anlamda da devletimizin sağladığı destekler yine büyük önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: İHA