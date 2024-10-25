Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, sezon açılışını Seda Akın’ın ’İkili Mekan’ isimli resim sergisiyle gerçekleştirdi. Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Akın, sergide geometrik soyut yağlıboyadan yaklaşık 30 eserini sanatseverlerle buluşturdu.

MTSO Sanat Galerisi, Seda Akın’ın insanların kişisel ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları ikilikleri resimle ifade etmek amacıyla hazırladığı ’İkili Mekan’ isimli geometrik soyut yağlıboya resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Akın, açtığı ikinci kişisel sergisinde üç ana renkle boyanmış üçgen, kare ve dikdörtgenden oluşan üç ana figür kullanıyor. Akın’ın sergi açılışına MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ile Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Filik de katıldı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Akın, herkesin kişisel ya da sosyal yaşamında hissettiği ikilikleri görsel olarak ifade etmeye çalıştığını belirterek, ana hatlarıyla eserlerinde üç ana renkle boyanmış üçgen, kare ve dikdörtgenden oluşan üç ana figür kullandığını söyledi. Bu elemanların aynı resimde üç ve iki boyutlu olmalarını ise "Görünen ve içteki görünmeyenler arasındaki çelişki" olarak açıklayan Akın, zaman zaman bazı kişisel semboller de kullandığını vurgulayarak, "Bir ipucu olarak örnek vermem gerekirse ’çarpı’, bakan gözü temsil eder. Renk ve geometrik elemanlar da en az mekan kurgusu kadar resmimde söz sahibidir. Resmi kurgularken ilk olarak rengi nerede, nasıl, hangi tonlarda konumlandıracağımı tasarlarım. Sonra kompozisyonun yerleşimiyle ilgili bir fikrim olur ve tuval başına geçerim. Her şey aslında tuval başındaki süreçte yerini bulur" dedi.

Matematiği her zaman çok sevdiğini de dile getiren Akın, "Geometrik şekilleri seçmem de belki bu yüzden. Yeni dönemde yaptığım resimlerde ise keskin kenarlar yumuşamaya başladı" diye konuştu.

Sanatçı Akın’ın yaklaşık 30 eserinin yer aldığı sergi, 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.