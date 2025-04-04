Ressam Ümit Kara, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde resim sergisi açtı. Sanatçının doğa temalı çalışmalarından oluşan 28 eserinin yer aldığı sergi, 19 Nisan’a kadar gezilebilecek.

MTSO Sanat Galerisi, ressam ve ahşap oymacısı Ümit Kara’nın Mersin’deki 2’nci kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Yağlı boya tekniğiyle hazırlanan 28 eserin yer aldığı sergi, doğa teması üzerinden canlı renkleri ele alıyor. Mersin’in sanat dünyasına katkı sağlaması amacıyla sergiyi açan sanatçı, uzun yıllar eğitimci olarak görev almasının ardından, eğitimci kimliğini sanatla buluşturarak bilgi birikimini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

"Mersin’in sanat camiasına katkıda bulunmak istedim"

Serginin açılışında konuşan ressam Kara, Mersin’i sanatın beşiği olarak gördüğünü, böyle bir şehirde sergi açarak, hem kendisine nostaljik bir yolculuk yapmak hem de Mersin’in sanat camiasına katkıda bulunmak istediğini dile getirdi. Selçuklu dönemi ahşap işçiliğinin modern malzemelere uygulanması üzerine çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kara, bu alanda hem araştırmalar yaptığını, hem de eserler ürettiğini belirtti. Kültürel mirasa bağlı kalarak, çağdaş bir bakış açısı geliştirdiğine işaret eden Kara, bugüne kadar 38 resim, 32 de ahşap sergisi açtığını, bireysel fuar ve karma sergilere katıldığını kaydetti. Sanatçı, ayrıca yurt içi ve yurt dışında resim ve özel koleksiyonlarda eserlerinin bulunduğunu kaydetti.

MTSO Sanat Galerisinde açılan serginin, 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.