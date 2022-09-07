Malatya TSO Başkanı ve 2 Ekim’de yapılacak seçimlerde Başkan Adayı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun Seçim Ofisi düzenlenen törenle açıldı. Yoğun katılımın sağlandığı törende konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Söz veriyoruz, bir kesimin değil, her kesimin temsilcisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya TSO Başkanı ve 2 Ekim’de yapılacak seçimlerde Başkan Adayı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun Seçim Ofisi düzenlenen törenle açıldı. Yoğun katılımın sağlandığı törende konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Söz veriyoruz, bir kesimin değil, her kesimin temsilcisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun İnönü Caddesi Dörtyol Mevkiindeki seçim ofisinin açılışı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Sadıkoğlu, MTSO meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, meslek komitesi üyeleri, Oda üyeleri ve yüzlerce kişiyle açılış öncesi eski belediye meydanında bir araya gelerek İnönü Caddesi boyunca esnafı ve vatandaşları selamlayarak seçim ofisine kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlarla birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Seçim ofisi önüne gelen Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler, meşaleli gençler ve binlerce kişi tarafından tezahüratlarla karşılandılar.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Sadıkoğlu, “Ömrümü ve ticaretimi var ettiğim bu şehirde uzun yıllardır meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunduğum Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na 2018 yılında sizlerin destekleriyle Başkan olarak seçildim. Üyemizin hakkını savunmak adına, göreve geldiğimiz ilk günden bu güne hep dik durduk. Güçlünün değil, haklının yanında yer aldık. Attığımız her adımda merkeze üyelerimizi yerleştirdik. Sadece ilimizde değil, bazen bölgemizde bazen de ülke genelinde konuşulan projelere imza attık. Sanayimizin büyümesi, Ticaretimizin daha da canlanması için sayısız projeleri hayata geçirdik” dedi.

“Hedefimiz 25 bin istihdam, 1 milyar dolar ihracat ”

Malatya’nın istihdam ve ihracat rakamlarının artmasının her zaman ana hedefleri olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, "Görev süremizde yer tahsisi yaptığımız nitelikli firmalarla sanayimize toplam 1,2 Milyar Dolarlık dev yatırımların gelmesini sağladık. 32 yıllık tarihinde 22 bin istihdamı olan Organize Sanayi Bölgesi’nde görev süremiz içinde 17 bin ek istihdam sağlayarak, ilimiz ticaretinde küçük esnafımıza can verecek binlerce aileye gelir kapısı açtık. Nitelikli ve ihracatçı firmalara Organize Sanayi Bölgemizde öncelik vererek, 2018 yılında 340 milyon dolar olan ihracat rakamımızı, bugün 425 milyon dolara çıkararak tarihi bir rekora birlikte imza attık. Önümüzdeki 4 yılda; istihdam hedefimiz 25 bin, ihracatta hedefimiz 1 milyar dolardır.” ifadelerine yer verdi.

“Taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk”

Görev sürelerinin 2 yılının dünyayı kasıp kavuran pandemi süreci ile geçirdiklerini belirten Sadıkoğlu, "Ama hedeflerimizden hiçbir zaman vaz geçmedik. Hep güçlü adımlar attık. Attığımız güçlü adımlar sayesinde 2018 yılında 6 bin 600 olan üye şirket sayımızı bugün 10 bine yükselttik. Çıktığımız yolda bizler özveriyle mücadele ederken, ayağımıza çelme takanlar, engellemeye çalışanlar olmadı mı? Elbette oldu. Üyelerimizin menfaatleri adına dik duruşumuzdan ve inandığımız yoldan hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız. Üyelerimizin sektörel problemlerini çözmek adına her taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Bundan sonra da aynı duruşu göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

“Güçlü hedeflerimiz var”

Malatya’nın sanayisini, ticaretini ve ekonomisini daha ileriye taşıyacak güçlü hedeflerinin olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, "Sanayicimizin üretim kapasitesini arttıracak, Bölgemizin ilk Model Fabrikasını Malatya’mıza kazandırıyoruz. 25 Milyon değerindeki İş Geliştirme Merkezinin inşaatını tamamladık, yakın zamanda açılışını gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin en büyük kronik problemi olan nitelikli insan gücü ihtiyacını İŞGEM binamızda açacağımız iş garantili meslek kursları ile çözüyoruz. Yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. ASELSAN ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Malatya Sanayisi bugün 8 şirketiyle Savunma Sanayisinde yerini aldı. Yeni dönemde hedefimiz; Malatya’yı devletimizin savunma sanayisinde en büyük paydaşı haline getirmek olacaktır. Çağımızın en önemli meselesi olan yazılımda şehrimizi söz sahibi yapacağız dedik, göreve geldiğimizde yönetiminde bulunduğumuz Teknokentte 22 olan şirket sayımızı 82’ye çıkardık. Üyelerimizin Ticari anlaşmalarında yaşayacağı sıkıntıları kısa sürede çözebilecek Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini açıyoruz. Dış Ticarette üyelerimiz pazarını genişletecek Yurt Dışı İstihbarat Merkezini açıyoruz. Hizmet ve kalitede her türlü çalışmayı yapan Odamızı akreditasyonda beş yıldızlı oda statüsüne kavuşturacağız. Şirketlerimizin büyümesi, gelişmesi, ulusal pazarlarda rekabet edebilmesi için yeni projelere imza atacağız.” şeklinde konuştu.

“Bir kesimin değil, her kesimin temsilcisi olmaya devam edeceğiz”

Sadıkoğlu konulmasını şöyle sürdürdü:

“Devem eden projelerimizi tamamlamak, yeni projelere imza atmak, sanayisinde ve ticaretinde güçlü bir Malatya için; Tevazuuyla, Samimiyetle, Cesaretle Yeniden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine talibiz. Söz veriyoruz. Bir Kesimin Değil, Her Kesimin temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Sıkılmadık el, girilmedik kapı bırakmayacağız. Eşit şartlarda bir seçim sürecinin oluşması için çalışmalarımızı bugünden itibaren Oda imkânlarıyla oda binasında değil, birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz Seçim Ofisimizde yürüteceğiz.”

“Yükselen gür sesiniz olmaya devam edeceğiz”

Küçük esnafı hep önemsediklerini ve özellikle pandemi sürecinde ana gündem hiç düşürmedik. Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık kampanyamızla esnafımıza sahip çıktık. Pandemide uygulanan ve küçük esnafımızın daha fazla zarar görmesine sebep olan kısıtlamaların kaldırılması için sahadan hiç çekilmedik. Düğün salonlarının, lokantaların, kafelerin, hizmet sektörünün, eğitim kurumlarının ve daha birçok sektörün ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için doğru ve etkili bir süreç yöneterek sizlerin yanında yer aldık. Her bir üyemizin işlerini büyütmeye, genişletmeye hakkı vardı. Yeni dönemde bu üyelerimizin işlerini büyütecek, kapasitelerini arttıracak projelere hep birlikte imza atacağız. Malatya’mızın ekonomisine değer katan, küçük esnafımızdan büyük sanayicimize kadar tüm sektörlerin dün olduğu gibi bugün de, yarın da yükselen gür sesi olacağız. Bedeller ödesek de sizlerin hakkını ve hukukunu savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”

“Odamızı ele geçirmeye çalışıyorlar”

“Seçime her gün yaklaştığımız bu günlerde Proje anlatmak yerine, şahsıma ve yol arkadaşlarıma bel altı vurarak, ağıza alınmayacak cümleler ve yalan haberlerle saldırıyorlar. Tıpkı yalan ve iftiralarla OSB yönetiminden bizleri bertaraf edenler, şimdi de Odamızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bilsinler ki Malatya Ticaret ve Sanayi Odası kimsenin ipoteği altında değildir. Bu odanın tek sahibi vardır. Tüm söz hakkı onundur. Bu söz hakkı da esnafın, tüccarın, sanayicinindir. Şunu da biliyoruz ki, üyelerimiz tüm bunları analiz edebilecek ferasete sahiptir. Gereken cevabı da sandıkta net bir şekilde verecektir.”

“Oy pusulası rengi beyaz”

2 Ekim’de yapılacak seçimlerde sandık başına gidecek olan üyelere seslenen Sadıkoğlu, "Odamız artık şehrimizde gündem belirleyen, dikkate alınan ve söz sahibi olan bir oda konuma gelmiştir. Her platformda sizlerin gür sesi olmaya devam edeceğime söz veriyorum. Hayata geçirdiğimiz birçok proje, yeni dönemde yapacağımız projelerin teminatıdır. 2 Ekim Pazar günü sandıkta beyaz renkli oy pusulamızla vereceğiniz her bir oy, sanayisinde ve ticaretinde daha güçlü bir Malatya Hedefine bizleri bir adım daha yaklaştıracaktır. Gelin bu yolda hep birlikte yürüyelim. Gayret bizden, destek sizden, takdir Allah’tan diyorum. Sözlerime son verirken, 2 Ekim Pazar günü yapılacak olan seçimin Odamıza, üyelerimize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu’nun konuşmasının ardından kesilen kurdele ile seçim ofisi açıldı. Seçim ofisi 2 Ekim Pazar günü yapılacak olan seçimlere kadar her gün 09:00-24:00 saatleri arasında seçmen Oda üyelerini ve vatandaşları ağırlayacak.