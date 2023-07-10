Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımında demirlerin yerinde ayrıştırılması sırasında çıkan asbest maddesinin insan ve çevre sağlığını tehlikeye attığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Esnafımız ve vatandaşımız ayrıştırma işlemiyle günlerce süren yıkımların içinde yaşamını ve ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Enkaz demirlerinin yerinde ayrıştırılmasına son verilmeli, bu işlem döküm sahalarında yapılmalı” dedi.

Ana caddeler üzerinde bulunan ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının hızlandırılmasını ve yıkımların vatandaşın sağlığına, huzuruna ve emniyetine önem verilerek yapılması gerektiğini belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehrimizi yeniden eski günlerine kavuşturabilmemiz için ticareti hızla ayağa kaldırmalıyız. Özellikle işlek caddelerimiz ve çarşılarımızdaki yıkım işlerinin acilen bitirilmesi, iş yerlerinin yapımına başlanması ve hak kaybı yaşanmadan iş insanlarımızın ticari hayatına dönmesinin önü açılmalıdır. Konteynerlerde uzun süreler kalınabilmesi mümkün değildir. Bunun için yıkımlar hızlandırılmalı ancak bunu yaparken de vatandaşın sağlığı, huzuru ve emniyetine önem verilmeli” dedi.

Sadıkoğlu, “Şehrimizdeki yıkım ve hafriyat işlerinin ağır aksak ilerlediği hepimizin malumu. Bu işlemler sırasında yaşanan sorunlar üyelerimizi, vatandaşımızı bezdirmiş durumda. Günlerce süren bina yıkımları, çoğu yıkımda tazyikli su kullanılmaması ve en önemlisi yıkılan binanın demirinin kepçe darbeleriyle olduğu yerde ayrıştırılması kabul edilemez bir durum. Defaatle dile getirmemize rağmen yetkili merciiler adeta bu duruma kulaklarını tıkamış durumda. Binlerce insanımızın canına mal olan ihmaller şimdi de insan ve çevre sağlığını tehlikeye atıyor. Artık şehrimizdeki 5 yaşındaki çocuk bile asbest maddesinin kanser riskini ne derece tetiklediğini biliyor. Ancak ne hikmetse bu durum dikkate alınmak istenmiyor. Esnaflarımız ve vatandaşımız ayrıştırma işlemiyle günlerce süren çalışmaların içinde yaşamını ve ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Enkaz demirlerinin yerinde ayrıştırılmasına son verilmelidir. Bu işlem döküm sahalarında yapılmalıdır. Ayrıştırma işlemi yıkım yerlerinde yapılmadığı takdirden yıkımlar daha da hızlanarak şehrimiz hızla toparlanacaktır” diye konuştu.