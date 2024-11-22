Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in turizmde henüz istenen gelişimi gösterememiş olmasının doğru planlama yapılabilmesine imkan tanıması açısından fırsat olarak yorumlanabileceğini söyledi. Turizmde önceliklerin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çakır, kitle turizmi yerine katma değeri yüksek turizm çeşitlerine odaklanma önerisinde bulundu.

Mersin Ekonomi Zirvesi Arama Konferansları Turizm Arama Konferansı ile devam etti. Ticaret Bakanlığı himayesi Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Ekonomi Platformu (MEP) organizasyonunda, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleşecek Mersin Ekonomi Zirvesi hazırlıklarına üçüncü günde Turizm Arama Konferansı ile devam edildi. Mersin Girişim Limanı’nda gerçekleşen toplantıya MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Komite Üyelerinin yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, MEP Başkanı Servet Özkaya, Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, turizm sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin de sektörün yerel temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kentin turizm öncelikleri belirlenip somut sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Birdir moderatörlüğünde gerçekleşen Arama Konferansında katılımcılarla geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen turizm toplantılarında tespit edilen sorunlar maddeler halinde paylaşılıp öncelik sıralaması yapmaları, varsa yeni taleplerini iletmeleri istendi. Turizm sektöründe planlamanın önemi, Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanının etkinliğinin artırılması gerekliliği ve teşvikler öne çıktı. Turizm bölgelerinin ve turizm tesislerinin kurulumuna yönelik ihtiyaçlar, kentin turizm altyapısının, turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, tanıtım ve pazarlamanın güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçlar değerlendirildi.

Çakır: "Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle ortak çalışmalar yürütebiliriz"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, Mersin’in turizmde henüz istenen gelişimi gösterememiş olmasının doğru planlama yapılabilmesine imkan tanıması açısından fırsat olarak yorumlanabileceğini söyledi. Turizmde önceliklerin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çakır, kitle turizmi yerine katma değeri yüksek turizm çeşitlerine odaklanma önerisinde bulundu. Antalya ve Barcelona gibi turizmde gelişmiş kentlerden hareketle Mersin turizmini değerlendiren Çakır, "Adı geçen iki kentin de ekonomisinin temelinde turizm var. Ancak ikisi de kitle turizminin getirdiği zorlukları yaşıyor. Mersin bu sektörde henüz oldukça bakir. Doğru planlamayla bunu bir fırsata çevirebiliriz. Gelir seviyesi yüksek turisti kentimize çekecek projelere yoğunlaşabiliriz. Bu noktada ASCAME aracılığıyla Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle ortak çalışmalar yürütebiliriz" dedi.

İklimin hızla değiştiğine işaret eden Çakır, yeni iklim şartları göz önünde bulundurularak turizmin geleceğe yönelik planlamalarını bugünden yapmak gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda denizlerin temizlenmesine yönelik çalışmalara hız verilmesinin önemine de değinen Çakır, "Bu temizlik yalnızca bizim çalışmamızla olmaz. Adana’yı Mersin’i temizlesek de Mısır, Suriye çöplerini denize attığı sürece sonuç alamayız. Yine Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle ortak çalışma yürütmeliyiz" diye konuştu.

Akdeniz Olimpiyat Oyunları nedeniyle yapılan spor tesislerinin turizmde daha aktif değerlendirilmesini de öneren Çakır, ödenek sıkıntısı nedeniyle yarım kalan arkeolojik kazıların tamamlanması için de harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İzol: "Yatırım ve tanıtım teşvikleri önemli"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da geçmişten bugüne Mersin’in turizmdeki gelişimini özetledi. Geçmişte yurtdışından gelen turist sayısının bugünün rakamlarının üzerinde olduğunu hatırlatan İzol, komşu ülkelerde yaşanan karışıklıkların Mersin turizmini olumsuz etkilediğini ifade etti. Kentte turizmin gelişmesi için Turizm Bakanlığı’ndan beklentilerine de değinen İzol, “En büyük beklentimiz birçok yerin turizm alanı ilan edilerek turizm bölgesine çevrilmesi. Kente turist çekebilmek için belli bir yatak kapasitesine ulaşılması şart. Bunun için yatırım teşvikleri ve tanıtım destekleri önemli" dedi.

Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ise arama konferansları sonrasında kısa, orta ve uzun vadeli çözüm müjdeleri içeren önemli bir zirve gerçekleştirileceğini söyledi. Somut sorunların tespiti adına bu toplantıları önemsediğini dile getiren Demiröz, Mersin’in kültür destinasyonu olabileceğini kaydetti.

MEP Başkanı Servet Özkaya ise süreç hakkında bilgilendirmeler yaptı.