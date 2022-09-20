Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, eski sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldiğinde yaptığı konuşmada, “Devletin bütün dinamiklerinin desteğini alarak küçük sanayi sitesindeki konuyu çözmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Herkesin kazanacağı bir çözümden yanayız” dedi.

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Akif Baştürk, eski sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldiğinde yaptığı konuşmada, “Devletin bütün dinamiklerinin desteğini alarak küçük sanayi sitesindeki konuyu çözmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Herkesin kazanacağı bir çözümden yanayız” dedi.

MTSO Başkan Adayı Akif Baştürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla 2. Komitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltıya katılan herkese teşekkürlerini dile getiren Baştürk, kahvaltı sonrası tek tek esnafları gezdi.

Baştürk’ün, 2 Ekim’de gerçekleşecek olan MTSO seçimleri öncesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Malatya küçük sanayi sitesinde esnaflarla bir araya gelen Baştürk, sonrasında esnafları tek tek gezerek sorunlarını dinledi ve seçimlerde esnafların desteklerini istedi.

“Malatya için hep birlikte çabalamalıyız”

Programda konuşan Baştürk, “Eski sanayi bölgesi 60-70 yıllık dükkanların ve eski teknolojinin etkin olduğu bir yer. Artık bu bölgenin de günümüz koşullarına taşınması ve iyileştirilmesi gerekiyor. Biz bir sanayici olarak buraların da teknoloji ile birleşmesini ve sermayenin birleşmesi taraftarıyız. Malatya’mız için sanayinin her kolunda mücadele vermeli ve hep birlikte çabalamalıyız” dedi.

“Esnaflarımız dükkanlarına sığamıyor”

Eski sanayi sitesi esnaflarının sorunlarına dikkat çeken Baştürk, “Eski sanayi bölgesinde esnaflarımızla bir araya geldik. Ancak gördük ki dükkanlar üretim için yetersiz ve küçük. Günümüz teknolojisinde bu şekilde üretim yapmak oldukça güç ve zahmetli. Esnaflarımızın en büyük şikayetleri alanlarının üretim için yetersiz olması. Bizler gördük ki esnaflarımız artık dükkanlarına sığamıyor ve malzemelerini kapı önlerine istiflemek zorunda kalıyorlar ve işlerini büyütemediklerini gördük. Bizler de her yerde bu durumu gündeme getirerek çözüm üreteceğiz ve devletin bütün dinamiklerinin desteğini alarak bu konuyu çözmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Herkesin kazanacağı bir çözümden yanayız”

Esnafların sanayi projesine yönelik kaygılarından da bahseden Baştürk, “Esnaflarımızın bir diğer sorunu ise dükkanlarının değer kaybedeceği düşüncesi. Eski sanayi bölgesi esnafı için yapılan yeni sanayi projesi bu bölgedeki dükkan sahiplerini dükkanlarının değerinin düşeceği konusunda endişelendiriyor. Ancak yersiz bir endişe içindeler. Bu bölge bir şekilde yeni projelerle değerlendirilebilir. Bizler buna yönelik çalışmalar yürüterek en sağlıklı ve verimli çözümü üretip dükkanlarının değer kaybına uğramaması için tüm dinamiklerimizle çalışacağız. Biz bir tarafın kazanacağı değil her iki tarafın kazanacağı bir çözümden yanayız. Burada bunun için varız ve bunun için adayız” ifadelerini kullandı.