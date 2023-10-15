Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) kuruluşunun 30. yılını, cumhuriyetin 100. yılında kutladı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sanayicilerin kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına girildiğini hatırlatan Vali Pehlivan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını, yıl boyu faaliyetlerle olduğu gibi tabi ki kuruluş günü olan 29 Ekim günü hep birlikte bütün yurtta olduğu gibi Mersin’de de coşkuyla heyecanla ve gururla kutlayacak, idrak edeceğiz. Böylesi önemli bir yılda, böylesi anlamlı bir yılda, MTOSB’nin de 30. kuruluş yıldönümünü hep birlikte eda ediyoruz. Elbette ki bu yüzyılın arkasında binlerce yıllar var, biz devlet ve millet olarak binlerce yıllık bir medeniyet geçmişine sahibiz ve gücümüzü de köklerimizden alıyoruz. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında da yine gücünü tarihinden, milli ve manevi değerlerinden alan, o zaman bu mücadeleyi ortaya koyan ecdadımız, cumhuriyetin ilanından sonra bir hedef belirlemişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak ortaya koymuştur" dedi.

Türkiye’nin, geçen yıllar içerisinde her alanda olduğu gibi sanayide de adım adım basamakları yukarı çıkmaya gayret gösterdiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Özellikle 2000’li yıllar ve devamında sanayide ve savunma sanayinde çok büyük mesafeler kat ettik. Bugün milli savunma sanayinde yerli üretimin yüzde 85’lere ulaştığını görüyoruz. Artık kendi İHA’larımızı, SİHA’larımızı üretir duruma geldik ve bunu dünyanın değişik ülkelerine de satar hale geldik. TOGG’la birlikte otomotiv alanında da artık varız. Bilişim teknolojisinde de uzay çalışmalarında da varız. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’daki Teknofest’te Türkiye ile tanıştırdığı uzaya ilk yolculuk yapacak kişi Mersinli bir hemşerimiz. Aslında uzaya yolculuk yapar duruma gelmemiz, uzay teknolojilerine de artık ülke olarak dâhil olmamız, geçen süreç içerisinde nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Teknofest demişken il olarak da ne kadar önde olduğumuzun da bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu konudaki çalışmalara OSB’mizdeki meslek lisemiz de ortak oluyor. Son 3 yıl içerisinde Teknofest’lere en çok proje gönderen il konumundayız. Nitekim 3 yılda 100 bine yakın teknoloji projesi üretmişiz. Bütün bu yaşananlar elbette ki bir gayret neticesinde ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, hükümetimizin, bakanlıklarımızın himayelerinde vermiş olduğu destekler, sağlamış olduğu imkânlar birçok alana olduğu gibi sanayi alanına da yansıyor" ifadelerini kullandı.

1993 yılında 380 hektarlık bir alanda, 35 parselle yola çıkılan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde, bugün 230’un üzerinde firma ve 5. etapla birlikte artık bin 200, bin 300 hektarlara kadar giden bir başarı yolculuğu yaşandığını dile getiren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bugün 25-30 bin bandında istihdam ve hedef 50 bin istihdam. Geçtiğimiz haftalarda 4. Bölgenin toplantılarını yaptık ve memnuniyetle şunu gördük; sanayi alanında adım atma konusunda isteklilik var, cesaret var, arzu ve talep var. Sürekli bizden yer talep ediyorlar. Firmalarımız ile birer birer görüştük ve görüştüğümüz firmalar istihdamdan, üretimden, teknolojiden, yapay zekâdan bahsediyorlar ve görüyoruz ki, sanayicimiz de kendini her geçen gün yeniliyor, çağı takip ediyor, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ediyor ve fikrini, projesini, yatırımını buna göre şekillendiriyor. Bu da geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar olan ihracatımızın, 6 milyar dolara çıkmasını sağlıyor. Bu konuda MTOSB öncü rol üstleniyor. Bugün 30 yıllık bir serüven neticesinde bu noktalara gelen OSB’miz var ise örnek teşkil ediyorsa, Tarsus’ta 2 ayrı, Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerimizde OSB oluşumuna vesile olmuştur. 4. etabını başlattığımız MTOSB’nin yanına diğer OSB’leri de kattığımızda toplamda etapları ile birlikte 10 OSB’miz var. Bunu da yine mutlulukla ifade etmek istiyorum. Bütün bunlar emeğin, gayretin, alın terinin neticesidir. Bu duygularla özellikle ekonomik yatırımlara vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, tüm bakanlıklarımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı ifade ediyorum."

"100 aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz"

MTOSB’nin sanayiciler ile birlikte büyüyüp geliştiğini söyleyen MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 30 yıl önce Mersin’in ileri gelen kurumları, dernekleri ve tüm dinamiklerinin bir araya gelerek bir fidan ektilerlerini belirten Tekli, "Bu fidanın, bu üretim ve istihdam alanının büyümesi, gelişmesi, meyvelerini vermesi için her gün özverileriyle çalıştılar. Bugün geriye dönüp baktığımızda tek bir firmayla 380 hektar alan üzerinde başlayan bu yolculuk, bin 83 hektar alana, yani 10 milyon metrekareyi aşkın bir yüzölçümüne ulaşarak, dünyanın 100’ü aşkın ülkesine ihracat yapan, 30 bine yakın istihdam sağlayan, yıllık milyarlarca dolarlık hacme sahip bir ticaret merkezi haline geldi. Önemli lojistik avantajlarla perçinlenen, 250’yi aşkın firmanın bacasının tüttüğü, onbinlerce insana istihdam kapısı olan bu merkez, günümüzde ISO ilk 500’de 11 firma, Tim’in yayınladığı en yüksek ihracat yapanlar listesinde 14 firma, Mersin vergi rekortmenlerine ve seçkin yatırımcılara ev sahipliği yapıyor. 30 yıl önce dikilen bu fidan bugün burada bulunan ve programları sebebiyle aramızda yer alamayan binlerce insanın gayretleriyle yeşerdi, büyüdü ve dalları tüm dünyaya uzanan bir ağaç oldu. Meyveleri ise şehrimize, ülkemize ve her bir insanımıza ulaşıyor, aş oluyor, umut oluyor, bereket oluyor" diye konuştu.

Düzenlenen gecede MTOSB Müteşebbis Heyetinde bulunan kurum ve kişilere, İSO 500 listesinde yer alan MTOSB firmalarına, 30, 20 ve 10 yılını doldurmuş firmalara plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından sanatçı Linet’in sahne aldığı gecede sanayiciler 30. yıl coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşadı.