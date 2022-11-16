Mersin Tarsus-Organize Sanayi Bölgesi, 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile ilgili sanayici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Mersin Tarsus-Organize Sanayi Bölgesi, 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile ilgili sanayici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat, Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ve çok sayıda sanayicinin katıldığı toplantıda, savunma sanayi ve SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi ile alakalı bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan MTOSB Başkanı Tekli, "Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık organizatörlüğünde 9-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında icra edilecek olan IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile alakalı bilgi vermek amacıyla bir araya geldik. Biz bu fuara MTOSB olarak savunma sanayine üretim yapabilecek tüm firmalarımız ile katılmak istiyoruz. SAHA EXPO’da, ‘Mersin SAHA’da’ sloganı ile OSB olarak stant açtık. Bu standımız büyük ilgi gördü. Aynı zamanda standımızda bulunan firmalarımız orada yeni bağlantılar kurarak, yeni iş görüşmeleri gerçekleştirdi. SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisimiz değerli sanayicilerimizin hizmetinde. Bu ofisimiz ile savunma sanayine ne gibi üretimler yapabilirsiniz, bunların resmi prosedürü nasıl işliyor öğrenebilirsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından savunma sanayine üretim yapan firmaların yetkilileri ve üretim yapmak isteyen sanayiciler fikir alışverişinde bulundular.