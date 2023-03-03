Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sabri Tekli, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yaraları sarmanın tek yolunun üretim olduğunu söyledi.

MTOSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte deprem bölgelerini ziyaret ederek, bölgedeki sanayiciler ile fikir alışverişinde bulundu.

Deprem bölgelerinin yeniden ayağa kalkması için tek yolun üretim olduğuna dikkat çeken Tekli, "Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayicilerimiz elini taşın altına koyarak, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu vasıtasıyla deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya devam ediyor. OSBÜK Yönetim Kurulu olarak bölgede yerinde incelemeler yaptık. Yaptığımız incelemeler sonrasında bölgenin taleplerini not aldık. Şunu kimse unutmamalı ki, bu büyük yarayı sarmanın tek yolu üretimden geçiyor. Bölgeyi terk etmek değil, nasıl kısa sürede ayağa kaldırırız bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda istihdam, üretim ve ihracat çok önemli konular. Üretimi durdurduğumuz andan itibaren, bölgedeki insanlarımızı mağdur etmiş oluruz. Bundan dolayı da üretim hatlarının hiç durmadan çalışması gerekiyor" dedi.

Başkan Tekli, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.