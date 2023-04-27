MHP ve İYİ Parti’li bazı milletvekili adayları, 14 Mayıs seçimleri öncesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile bir araya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan ve Özel Şişecam Mesleki ve Anadolu Lisesi robot takımı öğrencileriyle bir araya gelen vekil adaylarına, çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tekli, üniversite- sanayi işbirliğinin her geçen gün arttığını, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin bölgede faaliyet gösteren yatırımcılara ciddi bir verim sağladığını söyledi.

Gençlerin sanayiyi yerinde görerek deneyimlemelerini beklediklerini ifade eden MTOSB Başkanı Tekli, "Ülkemizi ileriye taşıyacak olan, sanayimizi geliştirecek, teknolojiye yön verecek olan onlar. Bu bağlamda gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve sanayi kavramlarını yerinde öğrenmeleri için onlara birçok avantajlar sağlıyoruz. Mersin’de bizim de yönetiminde bulunduğumuz Teknopark, özellikle Ar-Ge’ye önem veren firmalarımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sanayide Ar-Ge çok önemli. Bir çok firmamız kendi Ar-Ge merkezlerini kurarak ileriye dönük yenilikçi ürünleri pazara kazandırma çabasındalar. Bu anlamda da inovasyonun önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yenilikçi ürünler geliştirebilen, e-ticareti iyi kullanabilen firmalarımız pazar payını arttırıyor. Aynı zamanda inovatif ürünlerini fuarlar aracılığı ile dış pazara taşıyabilen firmalarımız, ülkemizin ihracatını arttırarak dış ticaret açığının azalmasına, ülkeye döviz girmesine katkıda bulunuyorlar. Biz tüm bunları firmalarımız için tasarlarken, bölgemizde eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kalifiye eleman yetiştirmeye gayret ediyor, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimiz ile de bölgemizde faaliyet gösteren yatırımcılarımıza, beyaz yakalılarımıza verdiğimiz eğitimler ile işletmelerini daha inovatif kullanmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.