Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’in açılışına katılan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, "TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidir" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Adana, geniş katılım ile kapılarını açtı.

Açılışa katılan MTOSB Başkanı Tekli, TEKNOFEST Adana’nın gençliğin önünü açacak önemli bir festival olduğunu söyledi. Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST’in bölgede gerçekleştirilmesinin, geleceğin teminatı çocuklardaki girişimci ruhu ortaya çıkarması adına büyük önem taşıdığını ifade eden Tekli, şöyle devam etti: "TEKNOFEST Türkiye’nin gelecek kuşaklarının fikirlerini hayata geçirdiği inanılmaz bir organizasyon. Bu sadece bir festival olarak değil, Türk gençliğinin geleceğine şekil veren bir gençlik hareketi olarak değerlendirilmeli. Daha festivalin ilk gününde binlerce öğrenci festival alanını doldurarak ufuklarını genişletmişlerdir. Bugün sadece ziyaretçi olarak TEKNOFEST’e katılan gençlerimiz ilerleyen yıllarda muhakkak katılımcı olarak bu platformda yer alacaklardır. TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidir."

"Mersin ve Adana, Çukurova havzası olarak birlikte hareket etmek zorundadır"

Festivalin Adana ve Mersin ekonomisini olumlu anlamda etkilediğini belirten Tekli, "Bugün Adana’daki tüm oteller dolmuş, kafileler Mersin’deki otellere yerleşmişlerdir. Bununla birlikte kent ekonomisinde ciddi hareketlilik gözlemlendi. Mersin ve Adana, artık Çukurova havzası olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Her iki kentin ekonomisine de ciddi katkılar sağlayan TEKNOFEST’in Mersin’de de gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Bu anlamda yapılacak her türlü çalışmaya tüm desteğimizi vermeye hazırız" diye konuştu.