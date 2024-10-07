Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na ev sahipliği yapan Kedreai (Sedir Adası) Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) bu yıl itibariyle destek vermeye başladığı kazı çalışmalarını yerinde ziyaret ederek Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kedreai (Sedir Adası) Antik Kenti’nde MSKÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile yürütülen kazı, çevre düzenleme, koruma ve konservasyon çalışmalarının 2024 yılı programı 15 Ağustos tarihinde başladı. Bu yıl itibariyle Cumhurbaşkanlığı Kararnameli kazı statüsüne alınan Kedreai Antik Kenti kazısı, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi tarafından desteklenen kazılar kapsamına da alındı.

Önceki gün Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Zekiye İpci, Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan ve Meclis Üyelerini ağırlayan Kazı Başkanı Yıldız, MTO’ya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederken, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Ziyaret esnasında açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Yıldız, yürütülen çalışmalar doğrultusunda Kedreai Antik Kenti’nin tarihi ve arkeolojik kimliğinin yavaş yavaş ortaya çıkarıldığını belirtti. 20 yıl önce merhum Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında yüzey araştırmalarıyla başlayan sürecin son 4 yılda kazı çalışmalarıyla daha da derinleştiğini belirten Yıldız, kazılarda elde edilen verilerle kentin M.Ö 1. Bine dek uzanan bir tarihe sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kedreai’nin, korunaklı limanları, denize erişimli konumu ve güçlü surlarıyla daima önemli bir merkez olduğunu belirten Yıldız, kısıtlı bir yerleşim alanına sahip ada üzerinde boyutları ile anıtsal sayılabilecek tiyatronun, Hellenistik Dönem’de ekonomik ve siyasi gücü ile kentin ulaştığı refah düzeyini yansıttığını söyledi. Ayrıca, Kazı Başkanı Dr. Yıldız, adanın sadece “plaj” algısından uzaklaşarak kültürel ve doğal miras alanı olduğu ve Kedreai’nin korunması ve sürdürülebilirliği konusuna vurgu yaptı.