Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, Marmaris’teki müzik yayını yasağının bir an önce kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Başkan Ayhan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2020 yılı Mart ayı itibariyle ülkemizde de görülen pandemi vakalarının yayılımını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de bar, disko gibi eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerine geçici süre ile ara verilmesiydi. Yaklaşık 16 ay boyunca kapalı kalan ve 1 Temmuz 2021’den itibaren saat 24.00’ye kadar müzik yayını yapabilme şartıyla kapılarını tekrar açan bu işletmeler, 10 Mayıs 2022’den bu yana saat 01.00’e kadar müzik yayını yapabiliyor. Dünya’da eşi olmayan Marmaris Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren üyelerimiz bu kısıtlamanın hala devam ediyor olması nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor. İlçemize gelen turistler de eğlencenin ortasında müziğin kesilmesine şaşırıyorlar. Turizmin en önemli çarklarından olan eğlence sektörü Marmaris turizmi için vazgeçilmez konumda. Sebebi ise dünyanın en büyük tur operatörü dahil birçok seyahat acentesi Marmaris tanıtımlarında ilçemizi gece hayatı ile öne çıkarıyorlar. Marmaris’i eğlence için tercih eden turistlerin yaşadığı hayal kırıklığını tahmin edemezsiniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemiyi küresel tehlike statüsünden çıkarmayı tartıştığı bu dönemde, pandemi tedbirlerinde getirilen tüm kısıtlamalar da kaldırılmışken bu yasağın hala devam etmesi turizme zarar veriyor. Diğer taraftan bir de konunun ekonomik boyutu var. Maliyetlerdeki artış oranının döviz kurlarına aynı oranda yansımamış olması nedeniyle karlılık oranımızın minimuma indiği bir süreç içerisindeyiz. Yabancı destinasyonlarla rekabette en önemli araçlardan biri olan fiyat avantajımız gittikçe azalıyor. Bununla birlikte hala uygulamada olan müzik saati kısıtlamasının turizm gelirlerimizi düşürmesini üzülerek izliyoruz. Bu nedenle hem misafirlerimizin hem de üyelerimizin mağduriyetinin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eğlence sektörü tatilin en önemli parçası

Konuyla ilgili açıklama yapan GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ise şöyle konuştu; “Dünya Sağlık Örgütü’nün geçiş dönemi olarak nitelendirdiği pandeminin dördüncü senesinde tüm tedbirler kaldırılmışken, müzik sınırlamasının devam etmesi gece hayatıyla ön plana çıkan Marmaris’i olumsuz etkilemektedir. Konaklama tesislerinin kent ile entegre olması, misafirlerin kolaylıkla şehir merkezine ulaşabilmesine imkan tanıyan Marmaris’in yapısı ve gece hayatı misafirlerin tercih sebeplerindendir. Tesislerimizde ağırladığımız misafirler geçmişte deneyimledikleri tatiller neticesinde Marmaris’i ziyaret ettiklerinde gece hayatı ve eğlence seçeneklerinden faydalanmak istemektedirler. Lakin müzik sınırlaması sebebiyle otellerde konaklayan misafirler otel içi aktivite ve animasyonun son bulmasından sonra otel dışına çıkmamaktadır. Tatil deneyiminin konaklama haricinde farklı deneyimlerle bütüncül olması sebebiyle, misafirlerimizin eğlence yönünden beklentilerini karşılayamamamız bölgemiz açısından olumsuz kalıcı sonuçlar doğuracaktır. Üst üste yaşadığımız son 3 yıldaki sayısız olumsuzluklardan sonra, turizm sektörünün artık elindeki tüm imkanları kullanarak toparlanması gerekmektedir. Bunun için müzik sınırlamasının acilen kaldırılması gerekmektedir”.