Muğla’nın saygın eğitim kurumlarından Muğla Teknoloji ve Kültür Okulları (MTK Koleji), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için avantajlı erken kayıt dönemi fırsatları sunmaya başladı. Erken kayıt dönemi, 3 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olmak üzere beş farklı okuldan oluşan MTK Koleji, sınırlı kontenjanlarla erken kayıt fırsatları sunuyor. Okul yönetimi tarafından yapılan duyuruda, kontenjanların sınırlı olduğuna ve erken kayıt dönemi fırsatlarının belirtilen tarihler için geçerli olduğuna dikkat çekildi.

MTK Koleji, kaliteli eğitimi ve donanımlı kadrosu ile öğrencilere nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor. Erken kayıt fırsatlarından yararlanmak isteyen veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.