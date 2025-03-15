Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) geleneksel iftar programı bu yıl da geniş katılım ile gerçekleşti.

İftara Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve çok sayıda borsa üyesi katıldı.

Programda konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, "Yaklaşık iki yıldır deprem nedeniyle bu tür etkinliklere ara vermek zorunda kalmıştık. Bugün, Ramazan’ın bereketiyle bir araya gelmekten mutluyuz" dedi.

Özcan, Malatya’nın yeniden inşası sürecine de değinerek, "Valimiz Seddar Yavuz’un liderliğinde işler yoluna girmeye başladı. Binalarımız ve iş yerlerimiz hızla inşa ediliyor. 2023 Şubat ayında 150 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bu, ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar lira katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iftar yemeğindeki konuşmasında, "Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Kayısımızı, hep birlikte hak ettiği yere getireceğiz" diyerek katılımcılara hayırlı iftarlar diledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, "Değerli kardeşlerim, hepinizin Ramazan’ını kutluyorum. Ramazan’ın bereketi ve rahmeti hepinizin üzerinde olsun. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldırıyoruz. Endişeniz olmasın, sizlerin dualarıyla 2025 yılı sonuna kadar Malatya’yı en güzel noktaya getireceğiz" diye konuştu.

Yavuz, Ticaret Borsası ve katılımcılara teşekkür ederek, "Ülke ekonomisine destek veriyoruz" şeklinde konuştu.