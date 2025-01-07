Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in ’Rekabetçi İller’ kategorisinde yer aldığını belirterek, ’Potansiyel Küresel İller’ seviyesine yükselmesi için devam eden ve henüz başlanmamış olan projelere odaklanılması gerektiğini söyledi.

MTB Başkanı Özdemir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye’nin GSYH’sinin 26 trilyon 546 milyar TL olarak gerçekleştiğini, Mersin’in de 544 milyar 475 milyon TL ile ülke ekonomisinin yüzde 2,1’ini oluşturduğunu ifade etti. Mersin’in bu pay ile Türkiye genelinde 9’uncu sırada yer aldığına işaret eden Özdemir, "Kişi başına hasıla istatistikleri açısından incelendiğinde ise Türkiye ortalaması 13 bin 243 dolar olarak gerçekleşti. Mersin, 12 bin 25 dolar kişi başına hasıla ile Türkiye ortalamasının yüzde 9 altında yer aldı. Buna karşın ilimiz, TÜİK verilerinin baz yılı olan 2004 yılına kıyasla, 7 basamak yükselerek 17’nci sıraya çıktı. Şu anda kişi başına hasılada, bölgemizde yer alan Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş gibi komşu illerin önünde yer alıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, içinde GSYH’nin de en önemli göstergelerden biri olarak temel alındığı ’2024-2028 Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi’ raporunu yayınladığını vurgulayan Özdemir, "Rapora göre Mersin, ’Rekabetçi İller’ olarak belirlenen 3’üncü kategoride yer almaktadır. İstanbul, birinci kategori olan ’küresel iller’ sınıfındaki tek il olurken Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli 2’nci kategoride yer alarak ’Potansiyel Küresel İller’ oldular" diye konuştu.

"Potansiyel Küresel İller seviyesine çıkmalıyız"

Mersin’deki ekonomik büyümenin artması, kişi başına hasılanın ülke ortalamasının üzerine çıkması ve bakanlığın yayınladığı kategorilerde Mersin’in ’Potansiyel Küresel İller’ seviyesine yükselmesi için devam eden ve henüz başlanmamış olan projelere odaklanması gerektiğini kaydetti. Mersin’in doğru bir eylem planı ilanı ile sahip olduğu potansiyeli değerlendirebileceğini, GSYH’de olduğu gibi, kişi başına hasıla sıralamasında da ilk 10’da yer alabileceğine işaret eden Özdemir, "Böylece daha üst sıralara tırmanarak ’Potansiyel Küresel İller’ seviyesine yükselebiliriz. Bu doğrultuda, bekleyen projelerin harekete geçirilmesi elzemdir. Çünkü bunlar tamamlanması ve gelir oluşturma kapasitesinin ivme kazanması zaman alan uzun vadeli yatırımlardır" dedi.

"Mersin’i tarımda ön plana çıkan rekabetçi illerden biri"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı raporda; Mersin’i tarımda ön plana çıkan rekabetçi illerden biri olarak sınıflandırarak, 2024-2028 döneminde tarımsal üretimde katma değerli ürün üretiminin artırılması hedefini belirlediğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu adımı oldukça olumlu karşılıyoruz. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin kent ekonomisinin lokomotifi olduğu sektörümüzde, yıllardır talep ettiğimiz uygulamanın hayata geçmesi il hasılamızda sıçrama oluşturacaktır. Diğer yandan Mersin, mekansal gelişme açısından ülkemizin güneyinde üretim seviyesi dikkat çeken iller arasında gösterilmiş, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin imalatının ve ihracatının artırılması amaç olarak belirlenmiştir. Devletimizden beklentimiz, ülkemizin en fazla vergi ödeyen 6’ncı ili olan Mersin’in, güçlü yönlerini daha verimli hale getirecek ve gelişime açık sektörlerinde yeni yatırımlara yönelik bir yol haritası çizmesidir. Bu şekilde kentimiz ekonomisinin büyüme hızı, refah seviyesi, sosyal yaşantı kalitesi, istihdam ve GSYH’si ivme kazanacaktır. Ayrıca, ticaret hacmimizin genişleyerek, geçmişte olduğu gibi güçlü bir rekabetçi pozisyona yeniden ulaşabilmemiz mümkün olacaktır."