Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya’nın yeniden ayağa kalkarak bölgenin cazibe merkezi haline dönüşmesi için yoğun bir gayret içerisindesinde olduklarını söyledi. Özcan, kayısı üreticilerine de çağrıda bulunarak, bahçe bakımlarının mutlaka zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya’nın yeniden ayağa kalkarak bölgenin cazibe merkezi haline dönüşmesi için yoğun bir gayret içerisindesinde olduklarını söyledi. Özcan, kayısı üreticilerine de çağrıda bulunarak, bahçe bakımlarının mutlaka zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Malatya’nın Kahramanmaraşlı depremler ile Yeşilyurt merkezli 5,6’lık depremin ardından ciddi bir göç verdiğini aktaran Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, şubat ayı içerisinde tüm olumsuzluklara rağmen 5 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Şubat ayında depreme ve tüm olumsuzluklara rağmen 5 bin ton ihracat gerçekleştirerek Malatya ve bölge ekonomisine 25 milyon dolar gelir sağladıklarını belirten Özcan, ”2023-2024 sezonu için yavaş yavaş zaman daralıyor, çiçek açma dönemi başladı. Birkaç aya kadar inşallah yeni mahsuller de şekillenecek“ dedi.

Kayısıda ilaçlama döneminin başladığını hatırlatan Özcan, üreticilere de çağrıda bulunarak, ağaç bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. Malatya’nın kayısı ile yeniden ayağa kalkacağını belirten Özcan, ”Malatya yeniden kayısı ile ayağa kalkacak. Kayısıyı şehrin ayağa kaldırılması için en önemli aktör olarak kullanmak zorundayız. Hem ekonomik açıdan hem sosyolojik açından kayısı bizim için çok önemli bir aktör. Artık umutsuzluğa yer vermeyeceğiz. Mutlaka Malatya da yeniden ayağa kalkacağı emareleri gösterip, küllerinden var olacak” ifadelerini kullandı.

Kayısı ile ilgili çalışmalara hız verdiklerini aktaran Özcan, ”Ticarette özellikle Malatya ve ülkemiz için önemli kayısı da çalışmalara hız verdik. Fabrikalarımızda yeniden çalışmalar başladı. Organize sanayi bölgelerindeki az hasarlı olan ve hasar almayan fabrikalarımızda düşük kapasite ile de olsa çalışmak zorundayız ve çalışmalarda başladık. Malatya’nın yeniden yaşanabilir bir şehir olması için gayret göstermeliyiz. Mutlaka üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz hizmet verdiği alanlarda yeniden başaralı bir şekilde çalışmalarına devam etsinler. Bizler de onlara hizmet vermek için konteynerlerde tescillerimizi yapmaya başladık. Bu alanlarda hızlı bir şekilde hem üreticilerimize, hem tüccar ve ihracatçılarımıza hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya’da çarkların yeniden dönmeye başladığını kaydeden Özcan, “Kayısı Malatya ve Türkiye için çok önemli. Mutlaka bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Artık umutsuzluğa kapılma zamanı değil, şehri ayağa kaldırmak için de yoğun bir şekilde çalışacağız. Üreticilerimiz mutlaka bahçe bakımlarını yaparak, ilaç atımlarını zamanında yapmalı. Bu yıl iyi bir mahsul nasip olursa Malatya’nın ekonomisini kayısı ile ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Herkes birbirine destek olsun, iyi bir koordinasyonla bölgeyi kayısı ile ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.